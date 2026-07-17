Θερινός εκπαιδευτικός πλους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων - Εικόνες και Βίντεο

Συμμετέχουν η Φρεγάτα ΚΑΝΑΡΗΣ και το Πλοίο ΓενικήςΥποστήριξης  ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Μάνος Χατζηγιάννης

Θερινός εκπαιδευτικός πλους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων - Εικόνες και Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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Την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, παρέστη στην τελετή απόπλου του ετήσιου Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου (ΘΕΠ) της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) που πραγματοποιήθηκε στην Ακτή Ξαβέρη στον Πειραιά.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ, o Διοικητής ΣΝΔ Υποναύαρχος Ιωάννης Ρέτσας ΠΝ,καθώς και συγγενείς και φίλοι των Ναυτικών Δοκίμων.

πολεμικο ναυτικο

Στο ΘΕΠ συμμετέχουν η Φρεγάτα ΚΑΝΑΡΗΣ και το Πλοίο ΓενικήςΥποστήριξης ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, τα οποία προγραμματίζεται νακαταπλεύσουν σε λιμένες της Μεσογείου και του Ατλαντικού.

Σκοπός του ΘΕΠ είναι η εν πλω εκπαίδευση, η απόκτηση ναυτικής εμπειρίας και τέχνης από τους Ναυτικούς Δόκιμους, η επίδειξη Σημαίας και η προβολή του Πολεμικού Ναυτικού στους λιμένες κατάπλου.

πολεμικο ναυτικο
πολεμικο ναυτικο
Πολεμικό ναυτικο

Η Φρεγάτα ΚΑΝΑΡΗΣ και το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, HELLENIC NAVY
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