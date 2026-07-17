Ο Άδωνις δημοσίευσε βίντεο ασθενή ως απάντηση για την μονάδα αιμοκάθαρσης στο ΚΥ Ιστιαίας

Με αφορμή και την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την περασμένη Τετάρτη 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ο Άδωνις δημοσίευσε βίντεο ασθενή ως απάντηση για την μονάδα αιμοκάθαρσης στο ΚΥ Ιστιαίας
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Στην προχθεσινή επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας στην Εύβοια, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας ιδίως το θέμα που επιχείρησαν κάποιοι να δημιουργήσουν με την μονάδα αιμοκάθαρσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού αναφέρει:

Χθες, ο Πρωθυπουργός @kmitsotakis επισκέφθηκε το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας στην Εύβοια. Εκτός από όλα τα άλλα που έχουμε κάνει, με υπουργική μου απόφαση ιδρύσαμε και έχουμε ήδη θέσει σε λειτουργία μια μονάδα αιμοκάθαρσης εκεί.

Αμέσως, η συμμορία της καταστροφής εδώ άρχισε να διαδίδει ότι υποτίθεται ότι δεν λειτουργεί επειδή δεν διαθέτει νεφρολόγο. Όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όχι μόνο δεν χαίρονται για την πρόοδο, αλλά, αντίθετα, είναι αναστατωμένοι επειδή καταστρέφουμε ολόκληρο το αφήγημά τους.

Εμείς, όμως, από την άλλη πλευρά, κάνουμε ό,τι κάνουμε για ανθρώπους όπως αυτόν τον ασθενή, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει την αιμοκάθαρσή του εκεί και δεν χρειάζεται πλέον να κάνει όλο αυτό το ταξίδι τρεις φορές την εβδομάδα για να επιβιώσει στον τόπο του: Όσο κι αν είναι αναστατωμένοι, θα συνεχίσουμε για το καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας όλων των εποχών.

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