Άδωνις για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγώ ο βιβλιοπώλης έπεσα μέσα και οι νομομαθείς σε όλα έξω

Όσα έγραψε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Βελισσάρης

Άδωνις για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγώ ο βιβλιοπώλης έπεσα μέσα και οι νομομαθείς σε όλα έξω
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Για «αστείες υποθέσεις» έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
  • Εγώ ο βιβλιοπώλης έπεσα μέσα και οι νομομαθείς σε όλα έξω, είπε αναφερόμενος στα όσα είχαν πει γι αυτόν στελέχη του ΠΑΣΟΚ
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Για «αστείες υποθέσεις» έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα την αρχειοθέτηση των υποθέσεων των 7 βουλευτών της ΝΔ.

Ο υπουργός υγείας σε ειρωνικό τόνο απάντησε, στα όσα είχαν αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ, όταν έγινε γνωστή η υπόθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία:

«Θυμάμαι ακόμη τους κ. Τσουκαλά και Δουδωνή να με κατηγορούν και να λένε ότι είμαι «άσχετος» κλπ αλλά εγώ ο βιβλιοπώλης έπεσα σε όλα μέσα και αυτοί οι νομομαθείς σε όλα έξω. Έτσι για την ιστορία».

Σε άλλο σημείο της ανάρτησής του, σημειώνει πως «εγώ ο "κακός", "ο άσχετος" κλπ έλεγα από την πρώτη στιγμή ότι οι υποθέσεις είναι αστείες και δεν έχουν καμμία βάση, αλλά έγιναν για να πιεστεί το ΑΔΣ του ΑΠ να δεχθεί την πενταετή μονομερή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Εισαγγελέων από την κ. Κοβεσί. Τελικά σήμερα ξέρουμε ότι τις 7 τις έκρινε αστείες η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τις 4 ψάχνει ένα πλημμέλημα. Αυτή ήταν η «εγκληματική συμμορία της ΝΔ» κατά την Αντιπολίτευση….Παράλληλα οι διαρροές ότι έρχονται υποθέσεις για άλλους 40, 50 κλπ έχουν πάει περίπατο».

Και συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης: «Σε σειρά συνεντεύξεων μου είχα προβλέψει ότι αν και κανονικά και οι 11 είναι για αρχείο, αυτό δεν θα το αντέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άρα θα βάλει στο αρχείο 7 ή 8 και θα ασκήσει δίωξη για τις υπόλοιπες για να σώσει τα προσχήματα. Όπερ και εγένετο. Έπεσα μέσα και στους αριθμούς λες και αποφάσισα ο ίδιος. Σας λέω τώρα με την ίδια βεβαιότητα ότι και οι 4 θα αθωωθούν πανηγυρικά στα Δικαστήρια διότι οι υποθέσεις είναι ΑΣΤΕΙΕΣ.

Το μόνον που πρέπει να γίνει είναι να δικαστούν άμεσα, όπως προβλέπει ο νόμος που περάσαμε και να έχουμε και την δικαστική ετυμηγορία όσο γίνεται γρηγορότερα. Μετά την αθώωση και των 4 είμαι βέβαιος ότι ο Άρειος Πάγος θα πράξει όσα πρέπει για να προστατεύσει το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα και οι Ευρωπαϊκές Αρχές θα ασχοληθούν σοβαρά με το πώς επέτρεψαν σε έναν θεσμό που φτιάχτηκε για να αυξήσει την διαφάνεια και τον έλεγχο να παίξει πολιτικά παιχνίδια σε Κράτος Μέλος. Αλλά αυτά στο μέλλον» πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Πάμε λοιπόν να κάνουμε απολογισμό των πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μας έφεραν στην Βουλή για να άρουμε την ασυλία σε 13 ανθρώπους, το κάναμε για να μήν έχει αμφιβολία η Κοινή Γνώμη. Οι 11 ελέγχονταν από την ίδια και οι δύο από την τακτική δικαιοσύνη. Πράξη πρώτη οι δύο τέθηκαν στο αρχείο (Χατζηβασιλείου, Αθανασίου) από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Άρα έμεναν οι 11. Από τους 11 η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έθεσε σήμερα στο αρχείο τους 7 και λέει ότι άσκησε Δίωξη (σε βαθμό πλημμελήματος στους 4). Εγώ ο «κακός», «ο άσχετος» κλπ έλεγα από την πρώτη στιγμή ότι οι υποθέσεις είναι αστείες και δεν έχουν καμμία βάση, αλλά έγιναν για να πιεστεί το ΑΔΣ του ΑΠ να δεχθεί την πενταετή μονομερή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Εισαγγελέων από την κ. Κοβεσί.

Τελικά σήμερα ξέρουμε ότι τις 7 τις έκρινε αστείες η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τις 4 ψάχνει ένα πλημμέλημα. Αυτή ήταν η «εγκληματική συμμορία της ΝΔ» κατά την Αντιπολίτευση….Παράλληλα οι διαρροές ότι έρχονται υποθέσεις για άλλους 40, 50 κλπ έχουν πάει περίπατο.

Το ΑΔΣ δεν υποχώρησε και ανανέωσε για δύο μόνον χρόνια την θητεία τους, η κα Κοβεσί έκανε προσφυγή στην Όλομέλεια του Αρείου Πάγου κατά αυτής της αποφάσεως και έχασε πανηγυρικά. Ας πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο καλύτερα θα χάσει και εκεί και θα λυθεί άπαξ δια παντός το θεσμικό Πραξικόπημα της αυτοανανέωσης τους που πήγαν να κάνουν.

Πάμε τώρα στις υποθέσεις. Σε σειρά συνεντεύξεων μου είχα προβλέψει ότι αν και κανονικά και οι 11 είναι για αρχείο, αυτό δεν θα το αντέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άρα θα βάλει στο αρχείο 7 ή 8 και θα ασκήσει δίωξη για τις υπόλοιπες για να σώσει τα προσχήματα. Όπερ και εγένετο.

Έπεσα μέσα και στους αριθμούς λες και αποφάσισα ο ίδιος. Σας λέω τώρα με την ίδια βεβαιότητα ότι και οι 4 θα αθωωθούν πανηγυρικά στα Δικαστήρια διότι οι υποθέσεις είναι ΑΣΤΕΙΕΣ. Το μόνον που πρέπει να γίνει είναι να δικαστούν άμεσα, όπως προβλέπει ο νόμος που περάσαμε και να έχουμε και την δικαστική ετυμηγορία όσο γίνεται γρηγορότερα. Μετά την αθώωση και των 4 είμαι βέβαιος ότι ο Άρειος Πάγος θα πράξει όσα πρέπει για να προστατεύσει το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα και οι Ευρωπαϊκές Αρχές θα ασχοληθούν σοβαρά με το πώς επέτρεψαν σε έναν θεσμό που φτιάχτηκε για να αυξήσει την διαφάνεια και τον έλεγχο να παίξει πολιτικά παιχνίδια σε Κράτος Μέλος. Αλλά αυτά στο μέλλον.

Υγ: Θυμάμαι ακόμη τους κ. Τσουκαλά και Δουδωνή να με κατηγορούν και να λένε ότι είμαι «άσχετος» κλπ αλλά εγώ ο βιβλιοπώλης έπεσα σε όλα μέσα και αυτοί οι νομομαθείς σε όλα έξω. Έτσι για την ιστορία».

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