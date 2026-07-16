Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αποκαταστάθηκε η αλήθεια»

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έθεσε στο αρχείο τη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς δεν διαπιστώθηκε παράνομη συμπεριφορά από τον Κώστα Τσιάρα.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον Τσιάρα, αποκαθιστά την αλήθεια για το πρόσωπό του.

Ο βουλευτής υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού και υπευθυνότητας στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν πρόσωπα και θεσμούς.

Ο Κώστας Τσιάρας ευχαρίστησε τον δικηγόρο του για τη συμβολή στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Σε δημόσια δήλωση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τσιάρας, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία. Ο κ. Τσιάρας κάνει λόγο για εξέλιξη που, όπως αναφέρει, αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό του, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των θεσμών και της Δικαιοσύνης.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία επιχειρήθηκε να εμπλακεί και το όνομά μου, επέλεξα να τηρήσω μια απολύτως θεσμική στάση, αποφεύγοντας τις δημόσιες αντιπαραθέσεις και αναμένοντας, με σεβασμό, την κρίση της Δικαιοσύνης», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη συμπεριφορά από μέρους μου, αποτελεί μια εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου. Παράλληλα, όμως αναδεικνύει την ανάγκη ζητήματα που αφορούν πρόσωπα, θεσμούς και τη δημόσια λειτουργία να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα, νηφαλιότητα και σεβασμό στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Κώστα Τσιάρα:

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία επιχειρήθηκε να εμπλακεί και το όνομά μου, επέλεξα να τηρήσω μια απολύτως θεσμική στάση, αποφεύγοντας τις δημόσιες αντιπαραθέσεις και αναμένοντας, με σεβασμό, την κρίση της Δικαιοσύνης.Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη συμπεριφορά από μέρους μου, αποτελεί μια εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου.Παράλληλα, όμως αναδεικνύει την ανάγκη ζητήματα που αφορούν πρόσωπα, θεσμούς και τη δημόσια λειτουργία να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα, νηφαλιότητα και σεβασμό στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την ουσιαστική συμβολή του στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην πλήρη αποκατάσταση της πραγματικότητας.Ως βουλευτής θα συνεχίσω, μαζί με τους συνεργάτες του πολιτικού μου γραφείου, να υπηρετώ με συνέπεια τον θεσμικό μου ρόλο: να βρίσκομαι δίπλα στους πολίτες, να αναδεικνύω τα δίκαια αιτήματά τους, πάντα με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τους θεσμούς.

Κώστας Τσιάρας Βουλευτής ΝΔ Ν. Καρδίτσας