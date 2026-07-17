Το RE:KRETE επιστρέφει για τρίτη χρονιά και η Κρήτη γίνεται ξανά το επίκεντρο της μουσικής

Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 | Φρούριο Φορτέτζας, Ρέθυμνο

Το RE:KRETE επιστρέφει για τρίτη χρονιά, συνεχίζοντας ένα μαγικό μουσικό ταξίδι που γεννήθηκε στην Κρήτη με σκοπό να αναδείξει τη σύγχρονη ταυτότητα του νησιού μέσα από τη μουσική, τις τέχνες και τις παραδόσεις της, το Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 στο Φρούριο Φορτέτζας στο Ρέθυμνο.

Μετά τις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, στον μυσταγωγικό Ψηλορείτη και στο Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου, το RE:KRETE γράφει το νέο του κεφάλαιο στο ιστορικό Φρούριο της Φορτέτζας, στο Ρέθυμνο.

Φέτος, το εμβληματικό Φρούριο της Φορτέτζας μεταμορφώνεται σε ένα μοναδικό σκηνικό όπου δύο μουσικοί κόσμοι ενώνονται σε μια βραδιά που χαιρετίζει τον Αιώνιο Αύγουστο.

Line-Up

· Alex Moumouris | Opening DJ Set

· Georgia Dagaki | Short Distance Cretan Melodies with Techno / Electronic Music

· Chris IDH | Melodic & Atmospheric Afro House featuring Cretan Musical Elements

Beyond the Concert

Το RE:KRETE δεν είναι μόνο μια συναυλία. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που επεκτείνεται πέρα από τη μουσική.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου να παρακολουθήσουν ένα πρωτότυπο μουσικοχορευτικό δρώμενο που παντρεύει την κρητική παράδοση με τη σύγχρονη techno αισθητική.

Παράλληλα, το RE:KRETE και το Εργαστήρι Ζωγραφικής Σουρεάλ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα Live Art Show, όπου η μουσική συναντά τη ζωγραφική και η τέχνη μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης δημιουργών και κοινού.

Στον χώρο θα βρίσκεται επίσης η MAMA Athens, η ακαδημία DJ & Music Production, παρουσιάζοντας τα εκπαιδευτικά της προγράμματα και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής.

Οι επισκέπτες θα μπορούν ακόμη να προμηθευτούν συλλεκτικά προϊόντα από το Official RE:KRETE Merchandise Shop, ενώ μέσω της συνεργασίας με τη We4All θα έχουν τη δυνατότητα, με προαιρετική δωρεά 1€ κατά την αγορά του ηλεκτρονικού εισιτηρίου τους, να συμβάλουν στη φύτευση ενός νέου δέντρου, ενισχύοντας μια κοινή προσπάθεια για έναν πιο πράσινο πλανήτη.

Χορηγοί

Μέγας Χορηγός της διοργάνωσης είναι η Motor Oil.

Μέγας Χορηγός Επικοινωνίας είναι η DPG Digital Media Group.

Τη διοργάνωση στηρίζουν οι Pepsi, Mythos, Red Bull, Etouri και τα ΚΤΕΛ Κρήτης.

Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι TV Creta, Creta24.gr και ΣΚΑΪ Κρήτης 92.1.

Χρήσιμες πληροφορίες

Ώρα έναρξης: 20:00 , Ώρα λήξης 00:00

Προπώληση εισιτηρίων μέσω της πλατφόρμας more.com.

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/rekrete-the-concert-fortezza-fortress/

Σε συνεργασία με τα ΚΤΕΛ Κρήτης, οι κάτοχοι ηλεκτρονικού εισιτηρίου του RE:KRETE The Concert δικαιούνται 25% έκπτωση στα δρομολόγια προς και από το Ρέθυμνο, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του RE:KRETE:

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