Ιαπωνία: Χαλαρώνει τους κανόνες διαδοχής στη βασιλική οικογένεια

Snapshot Η Ιαπωνία ενέκρινε νομοσχέδιο που χαλαρώνει τους κανόνες διαδοχής, επιτρέποντας την υιοθεσία μακρινούς άρρενες συγγενείς και στις γυναίκες να διατηρούν τη βασιλική τους θέση μετά τον γάμο.

Παραμένει η απαγόρευση για τις γυναίκες να ανέλθουν στον θρόνο, αποκλείοντας την πριγκίπισσα Άικο από τη διαδοχή.

Το νομοσχέδιο επιτρέπει την επανένταξη άρρενα απόγονων πρώην αυτοκρατορικών κλάδων που αφαιρέθηκαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι γυναίκες μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας μπορούν πλέον να διατηρούν τους τίτλους τους μετά τον γάμο με απλούς πολίτες, χωρίς να μεταβιβάζουν διαδοχή στα παιδιά τους.

Η πλειοψηφία του ιαπωνικού κοινού υποστηρίζει την άρση της απαγόρευσης για γυναίκες αυτοκράτορες, παρά τη διατήρηση των παραδοσιακών κανόνων από πολιτικούς συντηρητικούς. Snapshot powered by AI

Το ιαπωνικό κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο για τη χαλάρωση των κανόνων διαδοχής του αυτοκράτορα, εν μέσω φόβων για τη συρρίκνωση του μεγέθους της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε από την Άνω Βουλή την Παρασκευή, επιτρέπει στην αυτοκρατορική οικογένεια να υιοθετεί μακρινούς άρρενες συγγενείς άνω των 15 ετών και επιτρέπει στις γυναίκες να διατηρούν τη βασιλική τους θέση μετά τον γάμο τους εκτός οικογένειας.

Δεν αλλάζει ωστόσο τον νόμο που απαγορεύει στις γυναίκες να ανέλθουν στον θρόνο παρά την ευρεία δημόσια υποστήριξη για μια γυναίκα αυτοκράτορα, πράγμα που σημαίνει ότι η πριγκίπισσα Άικο, το μοναδικό παιδί του νυν αυτοκράτορα, εξακολουθεί να μην μπορεί να τον διαδεχθεί στον θρόνο. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από την κάτω βουλή την περασμένη εβδομάδα και θα περάσει από τις τελικές νομικές διαδικασίες πριν τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές.

Η Ιαπωνία έχει την παλαιότερη συνεχή κληρονομική μοναρχία στον κόσμο, με μια γενεαλογική γραμμή που πιστεύεται ότι εκτείνεται σε περισσότερα από 2.600 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, πρώτος στη σειρά διαδοχής του θρόνου είναι ο 60χρονος Φουμιχίτο, ο νεότερος αδελφός του αυτοκράτορα.

Ο γιος του Φουμιχίτο, ο 19χρονος πρίγκιπας Χισαχίτο, είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής. Τρίτος στη σειρά διαδοχής και ο τελευταίος επιλέξιμος υποψήφιος για τον θρόνο είναι ο 90χρονος θείος του αυτοκράτορα. Σύμφωνα με τον νόμο περί αυτοκρατορικού οίκου της Ιαπωνίας, που ισχύει εδώ και δεκαετίες, η σειρά της βασιλικής διαδοχής θα τερματιστεί εάν ο 19χρονος πρίγκιπας Χισαχίτο δεν αποκτήσει αγόρι.

Ωστόσο, με το νέο νομοσχέδιο, οι άρρενες απόγονοι 11 πρώην αυτοκρατορικών κλάδων μπορούσαν να υιοθετηθούν ξανά στην οικογένεια. Αυτοί οι οικογενειακοί κλάδοι είχαν αφαιρεθεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα γυναικεία μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας θα μπορούν επίσης να διατηρήσουν τη βασιλική τους θέση εάν παντρευτούν απλούς πολίτες.

Προηγουμένως, ήταν υποχρεωμένες να εγκαταλείψουν τους τίτλους τους και να εγκαταλείψουν τις οικογένειές τους - κάτι που έκανε η πριγκίπισσα Μάκο το 2021 για να παντρευτεί τον αγαπημένο της από το κολέγιο. Αυτό επιτρέπει μια μεγαλύτερη βασιλική οικογένεια που θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε επίσημα καθήκοντα, όπως η παρακολούθηση αυλικών τελετών και οι δημόσιες εμφανίσεις. Ωστόσο, οι απόγονοι γυναικών μελών της οικογένειας με απλούς πολίτες δεν θα μπορούν να κληρονομήσουν τον θρόνο.

Το νομοσχέδιο, η πρώτη τροποποίηση του κύριου κειμένου του Νόμου περί Αυτοκρατορικού Οίκου από το 1949, σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αναθεώρηση του αυτοκρατορικού συστήματος της Ιαπωνίας εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει εδώ και καιρό δημόσια ανησυχία για την έλλειψη ανδρών κληρονόμων στην αυτοκρατορική οικογένεια - μαζί με συζήτηση για το αν θα πρέπει να επιτρέπεται στις γυναίκες να καθίσουν στο θρόνο.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι και άλλοι συντηρητικοί πολιτικοί ηγέτες έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους για τους κανόνες διαδοχής που αφορούν μόνο άνδρες, υποστηρίζοντας τη σημασία τους για την αυτοκρατορική νομιμότητα. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν υψηλή δημόσια υποστήριξη για μια γυναίκα μονάρχη.

Σε έρευνα που διεξήγαγε τον Ιούνιο η εφημερίδα Mainichi Shimbun, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 2.000 άνθρωποι, περισσότερο από το 70% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι υποστήριζαν την γυναίκα αυτοκράτορα. Μια άλλη δημοσκόπηση, που διεξήχθη από το Kyodo News, διαπίστωσε ότι το 83% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της ανάληψης του θρόνου από μια γυναίκα.