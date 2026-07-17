Εντός Ύλης - Αργυρίδης: Ψυχική υγεία, νέοι και η επιστήμη της Ψυχολογίας σε έναν κόσμο που αλλάζει

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένος μας ο κ. Αργυρίδης, Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Neapolis University Pafos, ο οποίος μοιράζεται μαζί μας την πολύχρονη εμπειρία του από την εκπαίδευση, την έρευνα και την υποστήριξη ανθρώπων.

Μιλάμε για την προσωπική και ακαδημαϊκή του διαδρομή, για την επιλογή του να ακολουθήσει τον χώρο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και για όσα εξακολουθούν να τον εμπνέουν στην επιστημονική του πορεία.

Η συζήτηση εστιάζει στις ψυχολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια και στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι διαχειρίζονται το άγχος, την αβεβαιότητα και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Παράλληλα, αναλύεται η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αυτοεικόνα, την αυτοεκτίμηση και τις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και η ανάγκη ανάπτυξης μιας πιο ισορροπημένης σχέσης με τον ψηφιακό κόσμο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο της Ψυχολογίας ως επιστήμης που βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο, στη σημασία της έγκαιρης αναζήτησης βοήθειας και στην ανάγκη να ξεπεραστούν τα στερεότυπα που εξακολουθούν να συνοδεύουν την ψυχική υγεία. Συζητάμε ακόμη για το τι σημαίνει πραγματικά να εργάζεται κανείς στον χώρο της ψυχικής υγείας, τις δεξιότητες που απαιτούνται και την ευθύνη που συνοδεύει αυτό το λειτούργημα.

Η συζήτηση επεκτείνεται στις σπουδές Ψυχολογίας και στη φιλοσοφία του Τμήματος Ψυχολογίας του Neapolis University Pafos, αναδεικνύοντας τη σημασία της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με τη βιωματική εκπαίδευση, την εποπτεία και τη συνεχή προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι δυνατότητες που προσφέρουν τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και οι πολλαπλές επαγγελματικές διαδρομές που ανοίγονται στους αποφοίτους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση γύρω από τη δια βίου μάθηση και το αυξανόμενο ενδιαφέρον ενηλίκων που επιλέγουν να σπουδάσουν Ψυχολογία, αποδεικνύοντας ότι η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Ένα επεισόδιο για την κατανόηση του εαυτού μας, τη σημασία της ψυχικής υγείας και τον άνθρωπο πίσω από κάθε ιστορία. Για όσους ονειρεύονται να ακολουθήσουν την επιστήμη της Ψυχολογίας, αλλά και για όλους εκείνους που αναζητούν έναν πιο ουσιαστικό τρόπο να φροντίσουν τον εαυτό τους και τους ανθρώπους γύρω τους.

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