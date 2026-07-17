Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η απάντηση του σε δημοσιογράφο στα ελληνικά - «Της είπα ότι δεν την συμπαθώ»

Snapshot Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε στα ελληνικά σε ερώτηση της Ελληνοαμερικανίδας δημοσιογράφου Τρις Χριστάκις κατά τη συνέντευξη Τύπου των Μαϊάμι Χιτ.

Ο Αντετοκούνμπο εξήγησε ότι επέλεξε τους Μαϊάμι Χιτ λόγω της συνεισφοράς του Μπαμ Αντεμπάγιο, του προπονητή Έρικ Σπόελστρα, και του φιλικού περιβάλλοντος της πόλης.

Αναφέρθηκε στην προσωπική του σύνδεση με το Μαϊάμι, καθώς έχει συγγενείς εκεί και γνώρισε τη σύζυγό του στη συγκεκριμένη πόλη.

Μετά την απάντησή του στα ελληνικά, αστειεύτηκε στα αγγλικά λέγοντας ότι είπε στη δημοσιογράφο πως δεν τη συμπαθεί, προκαλώντας γέλιο.

Ο Γιάννης θεωρεί ότι η νέα σεζόν θα είναι δύσκολη, αλλά είναι ενθουσιασμένος που έχει δίπλα του τον Μπαμ και τον έμπειρο προπονητή για να τον στηρίξουν. Snapshot powered by AI

Μετά από 13 χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε πίσω του τους Μιλγουόκι Μπακς και από την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται για τους Μαϊάμι Χιτ, καθώς ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη ανταλλαγή της φετινής θερινής περιόδου στο ΝΒΑ.

Έτσι, την Πέμπτη η ομάδα του Μαϊάμι παρουσίασε τον «Greek Freak» και ανάμεσα στους δημοσιογράφους που παρευρέθηκαν στην συνέντευξη Τύπου ήταν η Ελληνοαμερικανίδα Τρις Χριστάκις, η οποία του τον ρώτησε στα ελληνικά γιατί επέλεξε αυτήν την συγκεκριμένη ομάδα.

Απαντώντας, επίσης στα ελληνικά, ο Αντετοκούνμπο είπε ότι ο μπασκετμπολίστας Μπαμ Αντεμπάγιο αλλά και ο προπονητής Έρικ Σπόελστρα συνέβαλαν ιδιαίτερα στην απόφαση του να συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτς, όπως και το γεγονός ότι σε αυτήν η πόλη είναι ζεστή και φιλική. Παράλληλα, εξήγησε ότι έχει συγγενείς που μένουν χρόνια στο Μαϊάμι, ενώ εκεί γνώρισε και την σύζυγό του, Μαράια.

Αφού ολοκλήρωσε την απάντηση του, και συνειδητοποίησε ότι κανείς στην αίθουσα δεν κατάλαβε τι είπε γιατί μιλούσε στα ελληνικά, ο 31χρονος μπασκετμπολίστας είπε στα αγγλικά: «Μόλις της είπα ότι δεν τη συμπαθώ», προκαλώντας γέλιο στους υπόλοιπους δημοσιογράφους.

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«Πιστεύω ότι η καινούργια σεζόν θα είναι σίγουρα δύσκολη. Οποιαδήποτε NBA σεζόν παίζεις με 82 παιχνίδια, δεν είναι εύκολο. Είναι μακρύ το ταξίδι, είμαι ενθουσιασμένος που έχω έναν παίκτη σαν τον Μπαμ δίπλα μου, που θα με στηρίζει και ξέρω ότι θα βγάζει πάρα πολύ βάρος από πάνω μου. Σίγουρα όταν κοιτάς τον πάγκο και βλέπεις έναν έμπειρο προπονητή σαν τον Έρικ Σπόελστρα κάνει την δουλειά σου πάρα πολύ πιο εύκολη, επειδή ξέρεις ότι θα σε βάζει στις σωστές καταστάσεις για να είσαι επιτυχημένος όταν παίζεις. Το Μαϊάμι μαρέσει επειδή είναι μια πολύ family friendly πόλη, έχω οικογένεια εδώ που μένει χρόνια, γνώρισα την γυναίκα μου εδώ, είναι μια ζεστή πόλη και είναι καλό για εμένα όσο μεγαλώνω σε ηλικία. Γι' αυτό διάλεξα το Μαϊάμι», είπε συγκεκριμένα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.