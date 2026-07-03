Θύμα ληστείας γνωστή εφοπλίστρια: Της πήραν και μετάλλια που της είχε απονείμει ο βασιλιάς Κάρολος

Snapshot Οι δράστες απέσπασαν κοσμήματα μεγάλης αξίας, μεταξύ των οποίων μετάλλια που της είχε απονείμει ο βασιλιάς Κάρολος.

Η ληστεία εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, με δύο δαχτυλίδια μόνο να αξίζουν περίπου 200.000 ευρώ.

Οι απατεώνες έπεισαν το θύμα να απομακρύνει χρήματα και κοσμήματα από το σπίτι επικαλούμενοι κίνδυνο έκρηξης.

Η υπόθεση ερευνάται από τις Αρχές, με την παθούσα να καταγράφει τα κλοπιμαία για την ανεύρεση των δραστών. Snapshot powered by AI

Σε καλά οργανωμένη τηλεφωνική απάτη έπεσε θύμα μέλος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, με τους δράστες να εκμεταλλεύονται πρόσχημα βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και να αποσπούν λεία που εκτιμάται ότι αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Οι επιτήδειοι κατάφεραν να αφαιρέσουν από την οικία της ανεκτίμητης αξίας v-djp135vtw5tt, μεταξύ των οποίων και αντικείμενα ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας. Σύμφωνα με το Mega στα κλοπιμαία περιλαμβάνονταν ακόμη και μετάλλια που είχαν απονεμηθεί στην εφοπλίστρια από τον βασιλιά Κάρολο.

Η υπόθεση ξεκίνησε να ξετυλίγεται στις 22 Ιουνίου, όταν η γυναίκα επισκέφθηκε υποκατάστημα εταιρείας ενέργειας προκειμένου να διευθετήσει έναν αυξημένο λογαριασμό περίπου 1.000 ευρώ. Υπάλληλος την ενημέρωσε πως θα υπάρξει επανέλεγχος και την κάλεσε να επιστρέψει την επόμενη ημέρα.

Λίγο μετά την επιστροφή της στο σπίτι, δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομα που προσποιούνταν τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία υποστήριζαν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος πρόκλησης «έκρηξης» στο ακίνητο, δημιουργώντας κλίμα έντονης πίεσης και πανικού.

Όπως κατέθεσε η ίδια, οι δράστες την έπεισαν να απομακρύνει από το σπίτι χρήματα και κοσμήματα, τα οποία υποτίθεται πως έπρεπε να «προστατευθούν». Εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση, κατάφεραν να εισέλθουν στην οικία χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και να αφαιρέσουν τα πολύτιμα αντικείμενα.

«Με πήραν τηλέφωνο από τη ΔΕΗ και με έπεισαν ότι θα γίνει έκρηξη, μου ζήτησαν να βγάλω έξω χρήματα και κοσμήματα», ανέφερε στο Mega, περιγράφοντας πως η επικοινωνία έγινε στο σταθερό της οικίας και πως υπό συνθήκες αναστάτωσης δεν συγκράτησε τον αριθμό.

Σύμφωνα με τις αρχές, η μεθοδολογία παραπέμπει σε καλά οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, το οποίο φαίνεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις του θύματος.

Η οικονομική και συναισθηματική ζημιά είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς μεταξύ των κλοπιμαίων περιλαμβάνονται κοσμήματα μεγάλης αξίας με διαμάντια, ενώ μόνο δύο δαχτυλίδια εκτιμάται ότι άγγιζαν τις 200.000 ευρώ. Η παθούσα έχει ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των αντικειμένων προκειμένου να παραδοθούν στις Αρχές, σε μια προσπάθεια εντοπισμού των δραστών.