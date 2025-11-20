Απανθρακωμένος στην Εύβοια: Προσπαθούσε να κάψει χόρτα και έχασε τη ζωή του ο ηλικιωμένος

Νέες πληροφορίες αναφορικά με την τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου όταν ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του σε φωτιά που ξέσπασε δίπλα σε μοναστήρι στην Άνω Βάθεια στην Εύβοια έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr ο άτυχος άνδρας προσπαθούσε να κάψει χόρτα.

Ο κάτοικος της περιοχής έκαιγε χόρτα και του ξέφυγε η φωτιά. Στη συνέχεια προσπάθησε μόνος του να περιορίσει τις φλόγες, ωστόσο δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και κατά την διάρκεια της κατάσβεσης εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου άνδρα.

Ο δήμαρχος Νίκος Γουρνής τόνισε στο evia online ότι: Δυστυχώς εντοπίστηκε ηλικιωμένος άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του σε χωράφι που είχε φωτιά κοντά στο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην Άνω Βάθεια.

