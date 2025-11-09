Λασίθι: Πρόστιμο – μαμούθ σε κτηνοτρόφο για ζημιές από ανεπιτήρητα ζώα

Χρηματικό πρόστιμο που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ καταλογίστηκε σε κτηνοτρόφο στο νομό Λασιθίου.

Το συγκεκριμένο πρόστιμο σύμφωνα με στελέχη της δασικής υπηρεσίας, αφορά μία μήνυση. Αρχικά το 2023 του είχε καταλογιστεί για αγρο-ζημιές πρόστιμο 200 ευρώ, ωστόσο έκτοτε στον ίδιο κτηνοτρόφο έχουν υποβληθεί επιπλέον 300 μηνύσεις.

Σύμφωνα με το νόμο για κάθε επιπλέον μήνυση το ποσό του αρχικού προστίμου πολλαπλασιάζεται με ειδικό τύπο. Σε αυτή την περίπτωση μετά τις 300 μηνύσεις ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η διαδικασία της αύξησης του προστίμου συνεχίζεται κανονικά διότι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν υποβληθεί και άλλες μηνύσεις.

Ο εν λόγω κτηνοτρόφος έχει απασχολήσει στο παρελθόν πολλές φορές τις αρχές για καταστροφές σε αγρούς και περιουσίες από ανεπιτήρητα ζώα. Μάλιστα ο ίδιος δεν έχει προσέλθει ποτέ στα δικαστήρια προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνης και τις ζημιές που έχουν καταλογιστεί σε βάρος του. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι ο μόνος καθώς στην ίδια περιοχή βρίσκονται και άλλοι κτηνοτρόφοι που σε βάρος τους έχουν καταλογιστεί πρόστιμα που ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

