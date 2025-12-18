Λασίθι: Ενοχή του 33χρονου προτείνει η Εισαγγελέας για τον θάνατο του 36χρονου Γιώργου

«Θέλω να ξέρω την αλήθεια να την πω στο γιο μου», είπε με δάκρυα η χήρα

Λασίθι: Ενοχή του 33χρονου προτείνει η Εισαγγελέας για τον θάνατο του 36χρονου Γιώργου
Ο 33χρονος που έριχνε μπαλοθιές στο γλέντι για τις κουρές στο Οροπέδιο Καθαρού
Εντός της ημέρας αναμένεται η ετυμηγορία από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για το 36χρονο Γιώργο Ντογιάκο που έπεσε νεκρός από μπαλοθιές σε γλέντι στο Οροπέδιο Καθαρού το καλοκαίρι του 2024.

Το νήμα της ζωής του άτυχου 36χρονου κόπηκε από τον 33χρονο μπατζανάκη του ο οποίες έριχνε μπαλοθιές και προσπαθούσε να στοχεύσει ένα μπουκάλι που είχαν κρεμάσει σε ένα δέντρο.

Σημειώνεται ότι ο 36χρονος Γιώργος Ντογιάκος είναι πατέρας ενός παιδιού.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το πρωί της Πέμπτης (18/12) η εισαγγελέας της Έδρας πρότεινε την ενοχή του 33χρονου κατηγορούμενου σύμφωνα με το κατηγορητήριο (ενοχή για ανθρωποκτονία με δόλο).

Όπως υποστήριξαν στο δικαστήριο μάρτυρες του συμβάντος «η τραγωδία ήταν ατύχημα, μία κακή στιγμή».

Ο 36χρονος Γιώργος Ντογιάκος πυο έπεσε νεκρός από σφαίρα στο στήθος

Οι συγκλονιστικές καταθέσεις των γονιών και της χήρας του θύματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς αλλά και η χήρα του 36χρονου θύματος έχουν σοβαρά ερωτήματα που εκπορεύονται ουσιαστικά από την στάση που τήρησε ο ίδιος ο κατηγορούμενος μετά την τραγωδία αλλά και τις καταθέσεις μαρτύρων που αν και παρόντες, «δεν είδαν τίποτα την κρίσιμη στιγμή».

Στην υπόθεση του Καθαρού όλοι οι μάρτυρες παραδέχονται ότι είχαν πιει πάρα πολύ, ξεκινώντας με τις πρώτες τσικουδιές από τις 11 το πρωί και έφθασαν να πίνουν σερί μέχρι τις 7 το απόγευμα οπότε και σταμάτησαν βιαίως λόγω του πυροβολισμού. Από καταθέσεις προκύπτει ότι είχαν φθάσει στο σημείο να αφαιρέσουν εντελώς το εσωτερικό καρπουζιών, να το γεμίσουν με τσικουδιά για να το πιούνε.

Όπως περιγράφεται, πάνω στο μεθύσι και την παραζάλη, ο 33χρονος κατηγορούμενος άρχισε να ρίχνει μπαλοθιές, πότε καθήμενος, πότε όρθιος. Μάλιστα στον χώρο που γλεντιού βρίσκονταν και 5-6 μικρά παιδιά, ανάμεσα στα οποία και ένα από τα παιδιά του κατηγορούμενου.

Ο 33χρονος λίγο πριν το μοιραίο πυροβολούσε, σε μία επίδειξη ικανότητας στόχευσης ένα μπουκάλι κρεμασμένο σε πρίνο. Μία από τις σφαίρες ωστόσο «βρήκε» τον 36χρονο Γιώργο στο στήθος ενώ επέστρεφε στο τραπέζι από την τουαλέτα κάνοντας τον κύκλο εξαιτίας κάποιων σταθμευμένων οχημάτων.

«Θέλω να μάθω αν ισχύουν αυτά που μου μετέφεραν ότι δηλαδή πυροβολούσε για να γελάσει, να κάνει την πλάκα του. Θέλω να μάθω τι ισχύει. Με είχε ρωτήσει ο 4χρονος γιος μου «τι έπαθε ο μπαμπάς και σταμάτησε να χτυπάει η καρδούλα του;». Και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Αύριο, μεθαύριο που θα με ξαναρωτήσει, θέλω να ξέρω πώς έφυγε ο πατέρας του, θέλω να ξέρω τι να του πω» είχε καταθέσει με δάκρυα η χήρα του αδικοχαμένου Γιώργου.

Η χήρα παράλληλα είχε σχολιάσει αρνητικά τη στάση του κατηγορούμενου να φύγει από τον τόπο του συμβάντος, ενώ επέκρινε και τη στάση των αυτοπτών μαρτύρων. «Ήταν τόσοι εκεί και κανείς δεν είδε πώς έπεσε ο Γιώργος. Ήταν 8-10 άτομα εκεί και κανείς δεν είδε την στιγμή που δολοφονήθηκε ο άνδρας μου», είπε χαρακτηριστικά.

Συγκλονιστική ήταν και η μητέρα του θύματος στην κατάθεση της. «Ένα παιδί είχα. Δεν είμαι ούτε Θεός, ούτε δικαιοσύνη. Μάνα είμαι. Ο γιος μου πριν πέσει νεκρός, είδε τον δολοφόνο του. Οι σχέσεις τους ήταν φαινομενικά καλές, όμως δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται μέσα του ο καθένας. Αν υπέβοσκε κάποιος φθόνος, κάποια ζήλεια…».

Επικριτική σε βάρος του 33χρονου που πυροβολούσε ήταν και η στάση της μάρτυρα που με θυμό σχολίασε την κίνησή του να φύγει από τον τόπο του συμβάντος. «Σκοτώνεις έναν αγαπημένο σου, υποτίθεται, άνθρωπο και αντί, ως όφειλε, να καθίσει εκεί και να τον φροντίσει, εξαφανίστηκε και πέταξε το όπλο. Ας καθόταν εκεί να του κρατάει το χέρι μέχρι να πάω. Να μου πει ότι έκανε βλακεία.. Θα ήταν διαφορετικά. Η στάση του αυτή με έβαλε σε σκέψεις. Δεν μπορώ να σκοτώσω έναν άνθρωπο και να προσπαθώ να δικαιολογήσω τα αδικαιολόγητα. Με έβαλαν σε σκέψεις όμως και οι καταθέσεις των μαρτύρων. Δεν βρέθηκε άνθρωπος να με πείσει πώς πραγματικά έγιναν τα γεγονότα», δήλωσε.

