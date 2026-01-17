Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας

Μία από τις πιο μακροχρόνιες αμυντικές αντιπαραθέσεις του 2025 ήταν το αν η Ινδική Πολεμική Αεροπορία (IAF) έχασε μαχητικό αεροσκάφος Rafale κατά τη σύγκρουσή της με το Πακιστάν τον Μάιο του 2025 και, αν ναι, πόσα από αυτά;

Η επιβεβαίωση από πλευράς Ινδίας απωλειών στον αέρα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής στρατιωτικής σύγκρουσης με το γειτονικό Πακιστάν, έριξε νερό στο μύλο της διευρευνητικής συζήτησης για την ισχύ των δυτικών και των κινεζικών όπλων και αναμόχλευσε τις αναλύσεις για την αποτελεσματικότητα και τη δυναμική του μαχητικού αεροσκάφους Rafale.

Πόσα Rafale έχασε όμως η Ινδία; Ή αλλιώς πόσα έπληξε το Πακιστάν; Το Ισλαμαμπάντ είχε αναφέρει σε 3 ή 4 πλήγματα, το Δελχί είχε μιλήσει αόριστα για πλήγματα χωρίς αριθμό αεροσκαφών και το γαϊτανάκι της αντιπαράθεσης δεν είχε τέλος.

Τώρα αποκαλύφθηκε η αλήθεια και το μυστήριο του Rafale λύθηκε! Το σχέδιο αναβάθμισης 35 αεροσκαφών F4 της Ινδίας επιβεβαιώνει μία απώλεια και όχι τις τέσσερις που ισχυρίζεται το Πακιστάν.

Λειτούργησε το σύστημα αυτοπροστασίας του Rafale;

Το Rafale της Dassault Aviation, μαχητικό που ως γνωστόν έχει στον αεροπορικό της στόλο και η Ελλάδα, θεωρείται ευρέως ως το καλύτερο ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος. Δοκιμασμένο σε πολλαπλά πεδία μάχης, το αεροσκάφος εισήλθε στη μονομαχία Ινδίας - Πακιστάν με ένα αλώβητο ιστορικό μάχης. Κανένα Rafale δεν έχει χαθεί ποτέ σε μάχη. Το σύστημα αυτοπροστασίας SPECTRA είχε αποκτήσει σχεδόν μυθική ανίκητη φήμη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Sindoor, τα μαχητικά Rafale αντιμετώπισαν τους πυραύλους PL-15 που προμήθευσε η Κίνα στο Πακιστάν και τα προηγμένα αμυντικά συστήματα. Από ό,τι φαίνεται σε γενικές γραμμές επιβίωσαν. Οι Ινδοί υποστηρίζουν ότι το ηλεκτρονικό σύστημα Spectra λειτούργησε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί. Η απόδοση αυτή έπεισε την ηγεσία του ινδικού στρατού και προχώρησε σε ακόμη μια παραγγελία - μαμούθ επιπλέον 114 Rafale. Με 36 Rafale ήδη σε υπηρεσία και 26 ναυτικά μαχητικά Rafale-M που έχουν προπαραγγελθεί, η συμφωνία αυτή θα αυξήσει τον συνολικό στόλο Rafale της Ινδίας σε 176 αεροσκάφη.

Τι είχε γίνει το καλοκαίρι

Το Πακιστάν μετά την σύγκρουση του Μαϊου αρχικά ισχυρίστηκε ότι είχε καταρρίψει ένα Rafale. Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι είχε καταρρίψει τρία Rafales.

Σχεδόν ένα μήνα μετά τη σύγκρουση, το Ισλαμαμπάντ, όλο και πιο σίγουρο για τις προπαγανδιστικές του ικανότητες, άρχισε να ισχυρίζεται ότι κατέρριψε τέσσερα ινδικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, για προφανείς λόγους, εκμεταλλεύτηκαν αυτούς τους ισχυρισμούς και ξεκίνησαν μια συντονισμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης εναντίον του Rafale, με αξιωματούχους της άμυνας στις κινεζικές πρεσβείες να κυκλοφορούν ψεύτικες, δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη εικόνες και βίντεο του Rafale που καταρρίπτεται. Οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν ψεύτικες εικόνες, βίντεο που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και χιλιάδες νέους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διέδιδαν ιστορίες για δήθεν καταρριφθέντα Rafale.

Από τι χάθηκε το Rafale

Τον Ιούνιο δύο υψηλόβαθμοι Γάλλοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η Ινδία έχασε ένα αεροσκάφος Rafale. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dassault Aviation, Éric Trappier, φέρεται να δήλωσε ότι η Ινδία έχασε ένα από τα αεροσκάφη Rafale της. Ωστόσο, απέδωσε την απώλεια σε τεχνική βλάβη σε μεγάλο υψόμετρο και όχι σε άμεση κατάρριψη.

Η αναφορά εμφανίστηκε στον γαλλικό ιστότοπο Avion De Chasse, όπου αναφερόταν ότι το περιστατικό συνέβη «σε υψόμετρο άνω των 12.000 μέτρων κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης εκπαιδευτικής αποστολής, χωρίς εμπλοκή εχθρού ή εχθρική επαφή ραντάρ». Ωστόσο, ενισχύοντας το μυστήριο, μέσα σε 24 ώρες, η Dassault Aviation διέψευσε τις δηλώσεις του Trappier. Σε επίσημη ανακοίνωση, η εταιρεία δήλωσε: «Σε απάντηση σε ορισμένα δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρουν τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Dassault Aviation, Eric Trappier, σχετικά με την επιχείρηση Sindoor, η Dassault Aviation αρνείται επίσημα ότι ο Eric Trappier έχει κάνει οποιαδήποτε επιχειρησιακή ή τεχνική δήλωση σχετικά με τη χρήση του Rafale σε αυτή την επιχείρηση».

Ωστόσο, ο αριθμός της απώλειας ενός Rafale επιβεβαιώθηκε έμμεσα και από ορισμένους Ινδούς αξιωματούχους. Τον Ιούλιο, ο υπουργός Άμυνας της Ινδίας RK Singh δήλωσε σε ένα κανάλι ειδήσεων: «Χρησιμοποιήσατε τον όρο Rafales στον πληθυντικό, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό είναι απολύτως λανθασμένο. Το Πακιστάν υπέστη απώλειες πολλές φορές μεγαλύτερες από αυτές της Ινδίας, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε υλικό επίπεδο, και περισσότερους από 100 τρομοκράτες».

Υπήρξαν επίσης ισχυρισμοί που υποδηλώνουν ότι αξιωματούχοι της Ινδίας και της Dassault ήρθαν σε σύγκρουση λόγω της «κακής απόδοσης» του Rafale.

Παρά αυτές τις αβάσιμες αναφορές, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, η IAF υπέβαλε πρόταση στο Υπουργείο Άμυνας για την απόκτηση 114 επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών Rafale, στο πλαίσιο του σχεδίου της για την επέκταση του στόλου της.

Αυτό ήταν ένα σαφές σημάδι ότι, παρά τις ισχυρισμούς του Πακιστάν και της Κίνας και τις αρνητικές αναφορές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η IAF εξακολουθούσε να πιστεύει στις ικανότητες του Rafale.

Πώς λύθηκε το μυστήριο

Ωστόσο, σχεδόν επτά μήνες μετά τη σύγκρουση, φαίνεται ότι το μυστήριο έχει «επίσημα» τελειώσει. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση, αλλά η νέα αποκάλυψη υποδηλώνει ότι η Ινδία όντως έχασε ένα αεροσκάφος Rafale, είτε λόγω εχθρικής ενέργειας είτε λόγω τεχνικής βλάβης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το eurasiantimes.com, που επικαλείται πολλά γαλλικά και ινδικά μέσα ενημέρωσης τα οποία αναφέρονταν στην οριστικοποίηση της συμφωνίας για την απόκτηση 114 αεροσκαφών Rafale αποκαλύφθηκε ότι σύμφωνα με το υπό εξέταση μοντέλο, η Γαλλία θα προμηθεύσει 18 αεροσκάφη Rafale σε κατάσταση πτήσης, ενώ τα υπόλοιπα 96 θα κατασκευαστούν στην Ινδία. Το εγχώριο περιεχόμενο αναμένεται να είναι περίπου 30%. Η συμφωνία θα μπορούσε να κοστίσει το τεράστιο ποσό των 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, κρυμμένή μέσα σε αυτά τα μεγάλα νούμερα υπήρχε ένα σημαντικό λεπτομέρεια που όλα τα μέσα ενημέρωσης παρέβλεψαν.

Ο γαλλικός ιστότοπος για την αεροπορική άμυνα, Avions Legendaires, ο οποίος ήταν ο πρώτος που δημοσίευσε αυτή την είδηση στις 11 Ιανουαρίου, έγραψε: «Τα τριάντα πέντε αεροσκάφη Rafale F3 που βρίσκονται σε υπηρεσία με την Ινδική Πολεμική Αεροπορία θα αναβαθμιστούν παράλληλα στο πρότυπο F4, όπως συμβαίνει στη Γαλλία για την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό με τα αεροσκάφη F3-R. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η πρώτη φάση της σύμβασης».

Το 2016, η Ινδία υπέγραψε συμφωνία για την αγορά 36 μαχητικών αεροσκαφών Rafale από τη Γαλλία για περίπου 8,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Και τα 36 αεροσκάφη παραδόθηκαν έως το 2022. Η Ινδία δεν έχει χάσει κανένα αεροσκάφος Rafale έως τον Μάιο του 2025. Τώρα, εάν η Ινδία συζητά μια πρόταση για την αναβάθμιση 35 από τα υπάρχοντα F3 Rafale σε επίπεδο F4, είναι προφανές ότι η Ινδία έχασε ένα αεροσκάφος Rafale το 2025.

Το συμπέρασμα αυτό συνάδει με πολλές δηλώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, μεταξύ άλλων από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Dassault και τον αρχηγό της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η Ινδία έχασε μόνο ένα αεροσκάφος Rafale.

Ωστόσο, αυτό δεν αποκαλύπτει πώς η IAF έχασε το Rafale της.

