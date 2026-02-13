Κατασκοπεία στη Γαλλία: Συνελήφθη 19χρονος υπάλληλος στο εργοστάσιο των Rafale

Συναγερμός έχει σημάνει στις γαλλικές Αρχές για τη διαρροή κρίσιμων πληροφοριών του αμυντικού κολοσσού, Ντασσό. Για το συμβάν έχει συλληφθεί ένας 19χρονος, ο οποίος εργαζόταν στη γραμμή συναρμολόγησης των Rafale στη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος που συνελήφθη συναρμολογούσε καλώδια, στη γραμμή παραγωγής των μαχητικών Ραφάλ και ήταν προσωρινός υπάλληλος, στο νέο εργοστάσιο της Dassault στο Σερζί.

Τα κατασκοπικά γυαλιά

Σύμφωνα με το RTL, ο νεαρός άνδρας εθεάθη να φοράει γυαλιά με δυνατότητα εγγραφής βίντεο. Ο 19χρονος αρχικά ανακρίθηκε στο εργοστάσιο προτού οδηγηθεί σε αστυνομικό τμήμα για περαιτέρω έρευνα. Υποπτεύονται, ωστόσο, ότι ο νεαρός είναι κατάσκοπος ξένου κράτους, χωρίς να το κατονομάζουν. Μάλιστα, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να δρούσε ακόμη και για λογαριασμό χώρας - συμμάχου της Γαλλίας.

Οι ερευνητές επιδιώκουν να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, συμπεριλαμβανομένου του εάν ο εργαζόμενος όντως βιντεοσκόπησε τη διαδικασία παραγωγής του Rafale κι εάν σκόπευε να διαβιβάσει το υλικό σε τρίτους.

Αυτό δεν ήταν το μοναδικό συμβάν, καθώς οι γαλλικές Αρχές, την περασμένη εβδομάδα συνέλαβαν 4 άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Στην ανακοίνωση των Αρχών αναφέρεται ότι οι δύο εξ αυτών, κινεζικής καταγωγής είχαν εισέλθει στο γαλλικό έδαφος με σκοπό τη συλλογή δορυφορικών δεδομένων από το δίκτυο Starlink και δεδομένων από οντότητες ζωτικής σημασίας, ιδίως στρατιωτικές, προκειμένου να τα στείλουν στο Πεκίνο.