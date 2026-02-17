Λίβανος: Η Χεζμπολάχ απέρριψε το τετράμηνο σχέδιο αφοπλισμού της κυβέρνησης

Η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ απέρριψε σήμερα την απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου να δώσει στον στρατό της χώρας χρονικό περιθώριο τεσσάρων μηνών προκειμένου να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του σχεδίου αφοπλισμού, λέγοντας ότι δεν θα δεχτεί μια ενέργεια που εξυπηρετεί το Ισραήλ.

Τον Αύγουστο του 2025, το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου ανέθεσε στον στρατό να καταρτίσει και να αρχίσει να εφαρμόζει ένα σχέδιο για να θέσει τα όπλα όλων των ενόπλων οργανώσεων υπό κρατικό έλεγχο, μια προσπάθεια που αφορούσε κατά κύριο λόγο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, μετά τον καταστροφικό της πόλεμο με το Ισραήλ το 2024.

Το Σεπτέμβριο του 2025, η κυβέρνηση χαιρέτησε το σχέδιο του στρατού για τον αφοπλισμό της φιλοϊρανικής, σιιτικής οργάνωσης, αν και δεν έθεσε κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα και προειδοποίησε ότι οι περιορισμένες δυνατότητες του στρατού και τα συνεχιζόμενα ισραηλινά πλήγματα θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν αυτήν την προσπάθεια, σύμφωνα με το Reuters.

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε σε ομιλία του τη Δευτέρα ότι «αυτό που κάνει η λιβανέζικη κυβέρνηση για τον αφοπλισμό είναι μεγάλο λάθος επειδή εξυπηρετεί τους στόχους της ισραηλινής επιθετικότητας».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου, Πολ Μόρκος, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αργά το βράδυ της Δευτέρας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση εξέτασε τη μηνιαία αναφορά του στρατού αναφορικά με το σχέδιο ελέγχου των όπλων και έδωσε χρονικό περιθώριο τεσσάρων μηνών για να το εφαρμόσει. Σημείωσε ωστόσο ότι αυτό το περιθώριο μπορεί να παραταθεί και αυτό θα εξαρτηθεί «από τις διαθέσιμες δυνατότητες, τις ισραηλινές επιθέσεις και τα εμπόδια επί του πεδίου».

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χάσαν Φαντλάλα, δήλωσε: «Δεν μπορούμε να είμαστε επιεικείς», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η οργάνωση απορρίπτει το χρονοδιάγραμμα αλλά και την ευρύτερη προσέγγιση της κυβέρνησης στο θέμα του αφοπλισμού.

Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ αποτελεί προτεραιότητα, λέει το Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ χαρακτήρισε την προσπάθεια αφοπλισμού ένα «λάθος βήμα», ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του στον Λίβανο και οι σιίτες υπουργοί αποχώρησαν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Το Ισραήλ από την πλευρά του λέει ότι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ αποτελεί προτεραιότητα επειδή ο οπλισμός της, εκτός του ελέγχου του κράτους, συνιστά ευθεία απειλή για την ασφάλειά του.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι οποιοδήποτε σχέδιο αφοπλισμού πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως και αποτελεσματικά, ιδίως στις περιοχές κοντά στα σύνορα, επισημαίνοντας ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση της Χεζμπολάχ αποτελεί παραβίαση των σχετικών διεθνών αποφάσεων.

