Λίβανος: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ

Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ενώ το Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι στοχοποίησε μέλη και υποδομές της Χεζμπολάχ.

Λίβανος: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ
Πλήγματα του ισραηλινού στρατού στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας σκότωσαν έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους έξι, την Κυριακή, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιβανικού υπουργείου Υγείας. Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανέφερε ότι στοχοποίησε μέλη και εγκαταστάσεις του κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στο λιβανικό έδαφος, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή το Νοέμβριο του 2024 και υποτίθεται ότι θα έβαζε τέλος σε έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δύο μηνών ανοικτού πολέμου με τη Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει κατά κανόνα ότι στοχοποιεί μέλη ή υποδομές του σιιτικού κινήματος, ενώ συνεχίζει να κατέχει πέντε τομείς στο λιβανικό έδαφος, κοντά στα σύνορα, τους οποίους χαρακτηρίζει στρατηγικής σημασίας.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι έξι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην Άμπα, στον νομό Ναμπάτια, στο νότιο τμήμα της χώρας. Όπως μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, βομβαρδίστηκε όχημα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός του. Παράλληλα, ένα αγόρι τραυματίστηκε καθώς το όχημα της οικογένειάς του διερχόταν από το σημείο τη στιγμή του πλήγματος, ενώ ένα κορίτσι τραυματίστηκε ενώ έπαιζε στην αυλή του οικογενειακού σπιτιού.

Από την άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε μέλος της Χεζμπολάχ κοντά στην Άμπα, κάνοντας λόγο για ενέργεια «σε ανταπόδοση για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ».

Νωρίτερα την Κυριακή, το λιβανικό υπουργείο Υγείας είχε κάνει λόγο για βομβαρδισμό στη Σαΐντα, με έναν τραυματία. Σύμφωνα με το ANI, στόχος ήταν εκσκαφέας που «προσπαθούσε να απομακρύνει συντρίμμια» από προηγούμενη αεροπορική επιδρομή. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι έβαλε στο στόχαστρο «οχήματα μηχανικού της Χεζμπολάχ», τα οποία χρησιμοποιούνταν για την ανοικοδόμηση «εγκαταστάσεων της τρομοκρατικής υποδομής».

Επιπλέον, το ANI μετέδωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έριξαν φυλλάδια στην πόλη Μπιντ Τζμπάιλ, κοντά στα σύνορα, με σκοπό να εκφοβίσουν τους κατοίκους. Στο κείμενο γινόταν αναφορά στη χρήση νοσοκομείου της πόλης από μέλη της Χεζμπολάχ.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας καταδίκασε «με τον πλέον έντονο τρόπο τις απειλές εναντίον νοσοκομείων στον νότο», χαρακτηρίζοντάς τις «πολύ σοβαρή επίθεση και κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς δικαίου.

Το νοσοκομείο Σάλα Γαντούρ στη Μπιντ Τζμπάιλ, το οποίο διαχειρίζεται η ισλαμική επιτροπή υγείας που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα φυλλάδια περιείχαν «ξεκάθαρη απειλή», βασισμένη σε «εντελώς ψευδή και ανυπόστατα προσχήματα», και τόνισε ότι απορρίπτει τις ισραηλινές προσπάθειες δυσφήμισης της δομής υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι το προαύλιο του νοσοκομείου Σάλα Γαντούρ και η γύρω περιοχή είχαν βομβαρδιστεί από το Ισραήλ το 2024, κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ.

Υπό έντονη αμερικανική πίεση και εν μέσω ανησυχιών για περαιτέρω κλιμάκωση, η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει δεσμευτεί, όπως προβλέπει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να καταστρέψει τις στρατιωτικές υποδομές της στην περιοχή μεταξύ των συνόρων και του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα.

Το Ισραήλ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του λιβανικού στρατού στη διαδικασία αυτή, υποστηρίζοντας ότι η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζεται, ενώ το σιιτικό κίνημα αρνείται να καταθέσει τα όπλα.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε στοιχεία του λιβανικού υπουργείου Υγείας, περισσότεροι από 360 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός.

