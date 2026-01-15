Λίβανος: Η Ελλάδα παρέδωσε στρατιωτική βοήθεια στη χώρα της Μέσης Ανατολής
Ολοκληρώθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2026 η παράδοση στρατιωτικού υλικού στη Βηρυτό στο πλαίσιο της αμυντικής διπλωματίας
Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 η μεταφορά στρατιωτικού υλικού στη Βηρυτό, το οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν από την Ελληνική Δημοκρατία στο Λίβανο. Η επιχείρηση εντάσσεται στις δράσεις αμυντικής διπλωματίας της Ελλάδας και υλοποιήθηκε σε συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συντονισμό με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.
Η μεταφορά στρατιωτικού υλικού πραγματοποιήθηκε με αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο κατέπλευσε στον λιμένα της Βηρυτού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, παραδόθηκαν 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) τύπου Μ-113, 10 οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680M 2½ τόνων, καθώς και υλικά και ανταλλακτικά που απαιτούνται για την επιχειρησιακή υποστήριξή τους.
Επαφές σε Αθήνα και Βηρυτό
Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έχει πραγματοποιήσει επισκέψεις στον Λίβανο, ενώ είχε και συνάντηση στην Αθήνα με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας, Μισέλ Μενάσα. Κατά τις συνομιλίες συζητήθηκε εκτενώς η αρωγή της Ελλάδας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, με επίκεντρο τη δωρεάν παραχώρηση στρατιωτικού υλικού και τη συνέχιση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.