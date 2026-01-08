Ισραήλ: Συνεχίζει να πιέζει το Λίβανο για Χεζμπολάχ: «Ανεπαρκείς» οι προσπάθειες αφοπλισμού της

Πιέσεις προς τον Λίβανο για το ζήτημα της Χεζμπολάχ, συνεχίζει να ασκεί το Ισραήλ, τονίζοντας ότι ο επανεξοπλισμός της Σιϊτικής οργάνωσης, που συνδέεται με το Ιραν, είναι «ταχύτερος» από τον αφοπλισμό που επιχειρούν οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου.

Οι προσπάθειες του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ «αποτελούν μια ενθαρρυντική αρχή, αλλά είναι μακράν του να θεωρηθούν επαρκείς», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού καταγγέλλει τη στρατηγική του λιβανέζικου ισλαμιστικού κινήματος «να επανεξοπλιστεί και να αποκαταστήσει την τρομοκρατική υποδομή του με την υποστήριξη του Ιράν».

Εκτεταμένες υποδομές της Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε «την πρώτη φάση» του σχεδίου του για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που καλύπτει την περιοχή μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και του ποταμού Λιτάνι, περίπου τριάντα χιλιόμετρα βορειότερα.

Νωρίτερα, πάντως το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς του Λιβάνου για αφοπλισμό νότια του ποταμού Λιτάνι και κάνει λόγο για «εκτεταμένες» υποδομές της Χεζμπολάχ.

Despite the statements published today in Lebanon, the facts remain that extensive Hezbollah military infrastructure still exists south of the Litani River. The goal of disarming Hezbollah in southern Lebanon remains far from being achieved.

Συγκεκριμένα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο απέχει πολύ από την ολοκλήρωσή του, παρά τους πρόσφατους ισχυρισμούς του λιβανικού στρατού ότι έχει απομακρύνει τον οπλισμό της οργάνωσης νότια του ποταμού Λιτάνι.

Το υπουργείο τόνισε επίσης ότι «ο στόχος του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο παραμένει μακριά από το να επιτευχθεί», ενώ συνοδεύει τη θέση του με βίντεο που, όπως υποστηρίζει, καταγράφει στρατιωτικές εγκαταστάσεις τις οποίες η οργάνωση έχει επανιδρύσει στην πόλη Μπεΐτ Λιφ του νότιου Λιβάνου.

«Περιορισμένες» οι προσπάθειες του λιβανικού στρατού

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ αναγνωρίζει την απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης να ασχοληθεί με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, καθώς και ορισμένες από τις ενέργειες των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων (LAF), χαρακτηρίζοντάς τες όμως «περιορισμένες». Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζεται ταχύτερα από ό,τι αφοπλίζεται», με το ισραηλινό ΥΠΕΞ να κάνει λόγο για «λυπηρή» συνεργασία μεταξύ ορισμένων μονάδων των LAF και της οργάνωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού (IDF) κατά της Χεζμπολάχ δεν παρεμποδίζουν την προσπάθεια του Λιβάνου για τον αφοπλισμό της, αλλά, όπως υποστηρίζει, τη στηρίζουν. Το Ισραήλ δηλώνει ότι αναμένει οι ενέργειες των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ να συνεχιστούν νότια του ποταμού Λιτάνι και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Λιβάνου, «σε πλήρη συμμόρφωση με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

