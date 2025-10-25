Λίβανος: Δυο νεκροί σε νέα πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολά

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «εξάλειψε τον Αμπάς Κάρκι, υπεύθυνο για τον ανεφοδιασμό του νότιου μετώπου της Χεζμπολά».

Newsbomb

Λίβανος: Δυο νεκροί σε νέα πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολά
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο νεκροί ήταν ο απολογισμός των επιθέσεων του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με επίσημο μέσο ενημέρωσης και το λιβανέζικό υπουργείο Υγείας, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «εξάλειψε» υπεύθυνο για τον ανεφοδιασμό του κινήματος Χεζμπολά.

Τα πλήγματα αυτά εξαπολύθηκαν την επομένη σειράς επιδρομών στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου με στόχο, σύμφωνα με το Ισραήλ, το κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν, με τέσσερις νεκρούς, συμπεριλαμβανομένης γυναίκας.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, «ισραηλινό drone στοχοποίησε άνδρα στο τιμόνι του αυτοκινήτου του» σε δρόμο στο χωριό Τουλ, σκοτώνοντάς τον ακαριαία.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «εξάλειψε τον Αμπάς Κάρκι, υπεύθυνο για τον ανεφοδιασμό του νότιου μετώπου της Χεζμπολά».

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ο Κάρκι διηύθυνε προσπάθειες για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων μάχης και των υποδομών του ισλαμιστικού κόμματος στον νότο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ανέφερε ακόμη ότι οι δραστηριότητές του αποτελούσαν «παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά τον Νοέμβριο του 2024, δυνάμει της οποίας η οργάνωση ανέλαβε την υποχρέωση να καταστρέψει όλες τις στρατιωτικές υποδομές της στον νότιο Λίβανο.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε κατόπιν ότι «ισραηλινό πλήγμα στοχοποίησε όχημα» στην περιοχή Ναμπάτια, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλον έναν.

Ο ισραηλινός στρατός από την άλλη ανέφερε χθες βράδυ ότι διεξήγαγε πλήγμα στη Ζαατάρ αλ Σαρκίγια, στην ίδια περιοχή, στοχοποιώντας στέλεχος της Χεζμπολά που εμπλεκόταν, κατ’ αυτόν, στις προσπάθειες ανασύστασης των στρατιωτικών δυνατοτήτων του σιιτικού κινήματος στον νότιο Λίβανο.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει να διεξάγει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς σε όλη τη λιβανική επικράτεια.

Προχθές Πέμπτη, ανέφερε ότι στοχοποίησε «στρατόπεδο εκπαίδευσης» της Χεζμπολά και «εγκατάσταση παραγωγής πυραύλων ακριβείας» στο ανατολικό τμήμα της χώρας, καθώς και εγκατάσταση όπλων στον τομέα όπου βρίσκεται η Ναμπάτια.

Η Χεζμπολά θεωρείται πως βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ και η κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκεί ολοένα εντονότερη πίεση στη λιβανική κυβέρνηση για να την αφοπλίσει, να αναθέσει στον στρατό της να της αφαιρέσει τον οπλισμό — κάτι που η Χεζμπολά αρνείται να αποδεχθεί ως τώρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Μηχανεύεται πόλεμο» η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει ο Μαδούρο

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Καταρρέει το μέτωπο στην Πόκροφσκ - Σκληρές στιγμές για τους υπερασπιστές της

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δυο νεκροί σε νέα πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολά

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Η πιο επικίνδυνη χώρα για μετανάστες σύμφωνα με τον ΔΟΜ - Επιθέσεις και απαγωγές

00:30ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον θανατό της χήρας υπουργού στο Κολωνάκι

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Διαψεύδει μία πιθανή συνάντηση Τραμπ-Κιμ Γιονγκ Ουν η Ουάσιγκτον- «Δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα»

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

23:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Ισόβαθμες στο 4-2 οι ελληνικές ομάδες, μόνη πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα: Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε Boeing - Ράγισε το τζάμι, τραυμστίστηκε ο πιλότος

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: «Σε πολύ προχωρημένο στάδιο» οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

23:35LIFESTYLE

GNTM: Γλίστρησε και έπεσε την ώρα της φωτογράφισης - Τρόμαξαν οι κριτές - Βίντεο

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Χαμάς και φατρίες συμφώνησαν να παραδώσουν τη διοίκηση σε ανεξάρτητους τεχνοκράτες

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιθεωρητής Κλουζό» στον Λούβρο; Η φωτογραφία του μυστηριώδη άνδρα που έριξε το διαδίκτυο

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: «Περίπατος» του Ολυμπιακού στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Το αδιανόητο «παρκάρισμα» που μπλόκαρε το Ηράκλειο

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: Ένοχη για εκλογική νοθεία - Ψήφισε τον μακαρίτη σύζυγό της και τον γιο της

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Αιθίοπα που αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος - Του έδωσαν και λεφτά για τα έξοδά του

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 92-75: Σα να μην κατέβηκε να παίξει στην Ιταλία...

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Επτά εργαζόμενοι στον ΟΗΕ συνελήφθησαν από τους Χούθι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Το μαρτύριο της 40χρονης, η ζωή στα social media και η έκπληξη που ετοίμαζε το θύμα στον 50χρονο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

21:57LIFESTYLE

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Μας ελέγχει η ΑΑΔΕ και είναι δουλειά, κουράστηκα»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνεται η ένταση: Οι ΗΠΑ στέλνουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

23:35LIFESTYLE

GNTM: Γλίστρησε και έπεσε την ώρα της φωτογράφισης - Τρόμαξαν οι κριτές - Βίντεο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

20:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατεχάκη: Εντοπίστηκε νεκρός αστυνομικός - Αυτοκτονία βλέπουν οι Αρχές

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Καταρρέει το μέτωπο στην Πόκροφσκ - Σκληρές στιγμές για τους υπερασπιστές της

23:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Ισόβαθμες στο 4-2 οι ελληνικές ομάδες, μόνη πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός θύμα βιασμού από αστυνομικό βάζει τέλος στη ζωή της - Το ανατριχιαστικό σημείωμα αυτοκτονίας στην παλάμη του χεριού της

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιθεωρητής Κλουζό» στον Λούβρο; Η φωτογραφία του μυστηριώδη άνδρα που έριξε το διαδίκτυο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Χαμάς και φατρίες συμφώνησαν να παραδώσουν τη διοίκηση σε ανεξάρτητους τεχνοκράτες

00:30ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον θανατό της χήρας υπουργού στο Κολωνάκι

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ελληνικό μωσαϊκό του 5ου αιώνα ανακαλύφθηκε στην αρχαία Έδεσσα της Ανατολίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ