Λίβανος: Δυο νεκροί σε νέα πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολά

Δύο νεκροί ήταν ο απολογισμός των επιθέσεων του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με επίσημο μέσο ενημέρωσης και το λιβανέζικό υπουργείο Υγείας, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «εξάλειψε» υπεύθυνο για τον ανεφοδιασμό του κινήματος Χεζμπολά.

Τα πλήγματα αυτά εξαπολύθηκαν την επομένη σειράς επιδρομών στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου με στόχο, σύμφωνα με το Ισραήλ, το κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν, με τέσσερις νεκρούς, συμπεριλαμβανομένης γυναίκας.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, «ισραηλινό drone στοχοποίησε άνδρα στο τιμόνι του αυτοκινήτου του» σε δρόμο στο χωριό Τουλ, σκοτώνοντάς τον ακαριαία.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «εξάλειψε τον Αμπάς Κάρκι, υπεύθυνο για τον ανεφοδιασμό του νότιου μετώπου της Χεζμπολά».

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ο Κάρκι διηύθυνε προσπάθειες για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων μάχης και των υποδομών του ισλαμιστικού κόμματος στον νότο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ανέφερε ακόμη ότι οι δραστηριότητές του αποτελούσαν «παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά τον Νοέμβριο του 2024, δυνάμει της οποίας η οργάνωση ανέλαβε την υποχρέωση να καταστρέψει όλες τις στρατιωτικές υποδομές της στον νότιο Λίβανο.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε κατόπιν ότι «ισραηλινό πλήγμα στοχοποίησε όχημα» στην περιοχή Ναμπάτια, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλον έναν.

Ο ισραηλινός στρατός από την άλλη ανέφερε χθες βράδυ ότι διεξήγαγε πλήγμα στη Ζαατάρ αλ Σαρκίγια, στην ίδια περιοχή, στοχοποιώντας στέλεχος της Χεζμπολά που εμπλεκόταν, κατ’ αυτόν, στις προσπάθειες ανασύστασης των στρατιωτικών δυνατοτήτων του σιιτικού κινήματος στον νότιο Λίβανο.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει να διεξάγει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς σε όλη τη λιβανική επικράτεια.

Προχθές Πέμπτη, ανέφερε ότι στοχοποίησε «στρατόπεδο εκπαίδευσης» της Χεζμπολά και «εγκατάσταση παραγωγής πυραύλων ακριβείας» στο ανατολικό τμήμα της χώρας, καθώς και εγκατάσταση όπλων στον τομέα όπου βρίσκεται η Ναμπάτια.

Η Χεζμπολά θεωρείται πως βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ και η κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκεί ολοένα εντονότερη πίεση στη λιβανική κυβέρνηση για να την αφοπλίσει, να αναθέσει στον στρατό της να της αφαιρέσει τον οπλισμό — κάτι που η Χεζμπολά αρνείται να αποδεχθεί ως τώρα.

