Ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο: Δύο νεκροί και νέος γύρος έντασης με τη Χεζμπολάχ

Δύο νεκροί ήταν ο απολογισμός των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον ανατολικό Λίβανο, σε μια περιοχή όπου η Χεζμπολάχ διατηρεί ισχυρή παρουσία. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τα πλήγματα σημειώθηκαν κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι βομβαρδισμοί του ισραηλινού στρατού προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενός στην Τζάντα και ενός ακόμη στη Χμέσταρ, στην πεδιάδα Μπεκάα.

Στόχοι της επιδρομής στρατόπεδο εκπαίδευσης και εργοστάσιο παραγωγής πυραύλων

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως τα πλήγματα είχαν στόχο «στρατόπεδο εκπαίδευσης» της Χεζμπολάχ, όπου βρίσκονταν μέλη της οργάνωσης, καθώς και «στρατιωτικές υποδομές, ανάμεσά τους μια εγκατάσταση παραγωγής πυραύλων ακριβείας». Το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις εντάσσονται σε ευρύτερη στρατηγική αποτροπής, καθώς θεωρεί τη Χεζμπολάχ απειλή για την ασφάλεια των βόρειων συνόρων του.

? STRUCK:

Guided by IDF intelligence, the IDF struck Hezbollah terror targets in Beqaa and northern Lebanon, including:

• A military compound used for live-fire and terrorist training.

• A precision-missile manufacturing site in Beqaa.

• Terror infrastructure at a Hezbollah… — Israel Defense Forces (@IDF) October 23, 2025

Συνεχιζόμενη ένταση μετά τον πόλεμο

Παρότι η κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβριο του 2024 έθεσε τυπικά τέλος στον πόλεμο Ισραήλ–Χεζμπολάχ, τα ισραηλινά πλήγματα δεν έχουν σταματήσει. Το Ισραήλ από την πλευρά του επικαλείται απειλές από την Χεζμπολάχ, για να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της οργάνωσης στο έδαφος του Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ εμφανίζεται αποδυναμωμένη μετά τον πόλεμο, αλλά σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν την κυβέρνηση της χώρας να επιβάλει τον αφοπλισμό της και να παραδώσει τον έλεγχο των όπλων στον λιβανικό στρατό - κάτι που η ίδια αρνείται.

Από πλευράς του πάντως, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του και να αποσυρθεί από το έδαφος της χώρας του. Σε δήλωση του γραφείου του τόνισε πως «ο Λίβανος είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει τη διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ πριν από τα τέλη του έτους νότια του ποταμού Λιτάνι», αναφερόμενος στην πρώτη φάση της εφαρμογής της συμφωνίας.

A Personal Perspective – Syria and Lebanon Are the Next Pieces for Levant Peace



By Ambassador Tom Barrack



October 13, 2025, will be remembered as a defining moment in modern Middle Eastern diplomacy. In Sharm el-Sheikh, world leaders did more than celebrate the release of… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) October 20, 2025

Την ίδια ώρα, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Τομ Μπάρακ προειδοποίησε μέσω της πλατφόρμας X ότι «ο λιβανέζικος στρατός πρέπει να έχει το μονοπώλιο των όπλων». Όπως σημείωσε, αν η Βηρυτός εξακολουθήσει να διστάζει, «το Ισραήλ θα μπορούσε να δράσει μονομερώς και οι συνέπειες θα είναι σοβαρές».

