Ο Λίβανος ενέκρινε τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων συνόρων με την Κύπρο – Τι λέει η Λευκωσία
Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν κατά την προγραμματισμένη επίσημη επίσκεψη του Λιβανέζου υπουργού Ενέργειας στην Κύπρο στις 10 Νοεμβρίου
Το Υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, υπό την προεδρία του Τζόζεφ Αούν και με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ, τη συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η απόφαση ανακοινώθηκε επίσημα μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της προεδρίας του Λιβάνου.
Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο υπουργός Ενέργειας Τζο Σαντέγκ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία με την Κύπρο — δεδομένου ότι τα θαλάσσια σύνορα της περιοχής συγκρούονται και με άλλες χώρες — σημείωσε πως έλαβαν μια έκθεση που πρόκειται να συζητηθεί από τον υπουργό Πληροφοριών.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «το επόμενο βήμα είναι η ρύθμιση της οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων με τη Συρία, κάτι που πρέπει να ολοκληρωθεί».
Από την πλευρά της Λευκωσίας, πηγές του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας χαρακτήρισαν την εξέλιξη ως «ιδιαίτερα θετική» και επισήμαναν ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν κατά την προγραμματισμένη επίσημη επίσκεψη του Λιβανέζου υπουργού Ενέργειας στην Κύπρο στις 10 Νοεμβρίου.