Ο Λίβανος ενέκρινε τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων συνόρων με την Κύπρο – Τι λέει η Λευκωσία

Το Υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, υπό την προεδρία του Τζόζεφ Αούν και με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ, τη συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η απόφαση ανακοινώθηκε επίσημα μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της προεδρίας του Λιβάνου.

?? | ?? The Lebanese Cabinet approved an agreement with Cyprus regarding the demarcation of maritime borders between Lebanon and Cyprus. This move could have significant implications for regional energy exploration and cooperation. As Lebanon grapples with its own economic… pic.twitter.com/0CnnvwKWT6 — Observe Lebanon (@ObserveLebanon) October 23, 2025

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο υπουργός Ενέργειας Τζο Σαντέγκ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία με την Κύπρο — δεδομένου ότι τα θαλάσσια σύνορα της περιοχής συγκρούονται και με άλλες χώρες — σημείωσε πως έλαβαν μια έκθεση που πρόκειται να συζητηθεί από τον υπουργό Πληροφοριών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «το επόμενο βήμα είναι η ρύθμιση της οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων με τη Συρία, κάτι που πρέπει να ολοκληρωθεί».

Από την πλευρά της Λευκωσίας, πηγές του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας χαρακτήρισαν την εξέλιξη ως «ιδιαίτερα θετική» και επισήμαναν ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν κατά την προγραμματισμένη επίσημη επίσκεψη του Λιβανέζου υπουργού Ενέργειας στην Κύπρο στις 10 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης