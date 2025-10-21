Κύπρος: Έπεσε βάση οπλικών συστημάτων από ελικόπτερο - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

από το ελικόπτερο αποκολλήθηκε η βάση η οποία χρησιμοποιείται για να φέρει ρουκέτες. 

Κύπρος: Έπεσε βάση οπλικών συστημάτων από ελικόπτερο - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πάφου, όταν φορέας οπλισμού αποκολλήθηκε από στρατιωτικό ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς και κατέπεσε εκτός κατοικημένης περιοχής. Συγκεκριμένα από το ελικόπτερο αποκολλήθηκε η βάση η οποία χρησιμοποιείται για να φέρει ρουκέτες.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χρίστος Πιερής, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:00, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο φορέας ήταν άδειος, χωρίς πυρομαχικά, και έπεσε σε ανοιχτό πεδίο χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι πρόκειται για μεταλλικό φορέα, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πυρομαχικών και ρουκετών και είναι τοποθετημένος στο πλάι του ελικοπτέρου. Ο φορέας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αποκολλήθηκε από την άτρακτο του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Διερευνώνται τα αίτια

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε το συμβάν, επισημαίνοντας ότι «κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης ελικοπτέρων της Εθνικής Φρουράς στην επαρχία Πάφου, φορέας ρουκετών αποκολλήθηκε από ελικόπτερο και κατέπεσε στο έδαφος». Όπως τονίζεται, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ έχει ήδη διαταχθεί έρευνα για να διακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

