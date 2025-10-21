Νέα πρόκληση Μπαχτσελί: Η Κύπρος είναι τουρκική, «σαντζάκι» στην Ανατολική Μεσόγειο

Μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, ο πρόεδρος του MHP, είπε ότι η Κύπρος είναι πατρίδα των Τούρκων 

Μάνος Χατζηγιάννης

Ο πρόεδρος του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί

4'
Πολιτικές αναταράξεις και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η ιστορική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν έναντι του Τατάρ στα κατεχόμενα.

Μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, ο πρόεδρος του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, προέβη σε νέες προκλητικές δηλώσεις σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Η Κύπρος είναι τουρκική. Είναι η πατρίδα των Τούρκων. Η θέση και οι προτάσεις περί ομοσπονδίας δεν έχουν καμία απολύτως ισχύ ή μέλλον».

Έθεσε θέμα προσέλευσης στις εκλογές

«Τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην ΤΔΒΚ επιτεύχθηκαν με πολύ χαμηλή προσέλευση. Το μέλλον της τουρκοκυπριακής κοινότητας δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί με αυτή την προσέλευση. Ακόμα κι αν τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ανακοινωθεί από την εκλογική επιτροπή, το κοινοβούλιο της ΤΔΒΚ θα πρέπει να συγκληθεί επειγόντως, να δηλώσει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και η επιστροφή στην ομοσπονδία είναι απαράδεκτα και να αποφασίσει να ενταχθεί στην Τουρκική Δημοκρατία. Επιπλέον, την περασμένη εβδομάδα, η πρόταση με τίτλο «Λύση δύο κρατών στο Κυπριακό πρόβλημα» εγκρίθηκε από τη Συνέλευση της ΤΔΒΚ με πλειοψηφία.

Η βούληση της Συνέλευσης δεν είναι ομοσπονδία, αλλά λύση δύο κρατών βασισμένη στην κυρίαρχη ισότητα. Δεν υπάρχει θεμελιώδης διαφορά μεταξύ της προαναφερθείσας προσέγγισης και της άποψης που υποβάλαμε. Παρά τους εκτεταμένους και έντονους ισχυρισμούς ότι η στέγη έπεσε, το βάζο ράγισε, οι διαφωνίες εντάθηκαν και οι διαφορές απόψεων έγιναν εμφανείς στη Λαϊκή Συμμαχία μετά από αυτή τη δικαιολογημένη αξιολόγηση και πρόταση, η οποία μιλάει στη συνείδηση ​​του λαού, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στις ειρηνικές, ασφαλείς και ευημερούσες μέρες που αξίζει η Τουρκία», ανέφερε ο κυβερνητικός σύμμαχος του Ερντογάν.

«Ωστόσο, ελπίζω ειλικρινά ότι όλοι θα συνέλθουν, θα ερμηνεύσουν προσεκτικά τις εκλογές στην Κύπρο και θα ερμηνεύσουν προσεκτικά πώς η γεμάτη νάρκες πορεία προς τον ομοσπονδιακό μετασχηματισμό θα επηρεάσει τη χώρα και την περιοχή μας», πρόσθεσε ο Μπαχτσελί.

«Οι απαισιόδοξοι βλέπουν μόνο το τούνελ. Οι αισιόδοξοι βλέπουν το φως στο τέλος του τούνελ. Όσοι κοιτάζουν μέσα από το πρίσμα της αλήθειας βλέπουν και το τούνελ, το φως και το τρένο που είναι πιθανό να φτάσει. Είναι αναπόφευκτη μια λύση δύο κρατών που βασίζεται στην κυρίαρχη ισότητα να βρει τη θέση της και την ύπαρξή της, εάν πρόκειται να επιτευχθεί διαρκής, δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη και ηρεμία στο νησί. Η οδήγηση μιας πορείας προς την ομοσπονδία σημαίνει σπατάλη της τουρκοκυπριακής κοινότητας στον τροχό της αφομοίωσης και διάβρωση των εθνικών και νομικών κερδών. Και κανείς, κανείς, δεν έχει το δικαίωμα να προτείνει οποιαδήποτε πολιτική για αυτό. Στην πραγματικότητα, πόσο μάλλον να έχει το δικαίωμα να το κάνει, είναι απολύτως απαραίτητο να γνωρίζει και να βλέπει ότι η παρεμπόδιση του κοινού μέλλοντος της τουρκοκυπριακής κοινότητας με τη Δημοκρατία της Τουρκίας θα ήταν προδοσία και δολοφονία. (...) Δεν μπορεί να τεθεί θέμα καταστροφής μιας ιστορικής και εθνικής αλήθειας μέσω απάτης και προδοσίας, μέσω εξωτερικά συνδεδεμένων σχεδίων ή μέσω φτηνών κόλπων που κάνουν καλό στους Ελληνοκύπριους».

Σύμφωνα με τον κ. Μπαχτσελί, η Κύπρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα νησί. «Η Κύπρος είναι ένα σαντζάκι στην Ανατολική Μεσόγειο, η ψυχή του τουρκικού έθνους και η πολιτική, στρατηγική και γεωπολιτική αποστολή του τουρκικού πνεύματος ανεξαρτησίας και ύπαρξης. Η ασφάλεια και το μέλλον της Κύπρου είναι ένα και το αυτό με την ασφάλεια και το μέλλον της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος είναι τουρκική και θα παραμείνει πάντα έτσι. Όλοι πρέπει να συνέλθουν και να κάνουν τους υπολογισμούς τους αναλόγως», σχολίασε δεικτικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σαντζάκι, ήταν διοικητική διαίρεση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

