Σαν σήμερα 19 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 19 Φεβρουαρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 18 Φεβρουαρίου.
- 1878 - Ο Τόμας Έντισον λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον φωνογράφο.
- 1913 - Α' Βαλκανικός Πόλεμος: Ξεκινάει η μάχη του Μπιζανίου κατά των Τούρκων που δύο μέρες αργότερα, θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων και της υπόλοιπης Ηπείρου από τον ελληνικό στρατό.
- 1962 - Πεθαίνει ο κορυφαίος Έλληνας ιατρός, βιολόγος και ερευνητής Γεώργιος Παπανικολάου. Είναι παγκοσμίως γνωστός ως ο επιστήμονας που ανακάλυψε την πρωτοποριακή κυτταροδιαγνωστική μέθοδο, γνωστή ως Τεστ Παπ.
- 2026 - Πεθαίνει ο Ιταλός φιλόσοφος και συγγραφέας, Ουμπέρτο Έκο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:50 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
04:16 ∙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καθαρά Δευτέρα: Πώς αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα
02:10 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Επίσκεψη Ρούμπιο στο Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου
01:44 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
WSJ: Τα αμερικανικά στρατεύματα αποχωρούν από τη Συρία
00:58 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Wall Street: Κέρδη με ώθηση από τον κλάδο της τεχνολογίας
23:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τρεις παραλίες της Κρήτης ανάμεσα στις κορυφαίες για το 2026
09:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ