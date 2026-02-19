Μεγάλη διακοπή ρεύματος στην Παραγουάη – Στο σκοτάδι και η πρωτεύουσα Ασουνσιόν

Η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται σταδιακά στην πρωτεύουσα της Παραγουάης.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
Η ηλεκτροδότηση είχε αρχίσει να αποκαθίσταται την Τετάρτη στην Ασουνσιόν, την πρωτεύουσα της Παραγουάης, μετά την αποσύνδεση γραμμών μετάδοσης-κλειδιών που προκάλεσαν blackout σε μεγάλο μέρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ANDE ανακοίνωσε ότι μια από τις γραμμές μετάδοσης επανεκκινήθηκε και ότι σταδιακά εξομαλύνεται η διανομή στην πρωτεύουσα και στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή.

«Τεχνικοί συνεχίζουν το απαραίτητο έργο για την αποκατάσταση της υπηρεσίες σε όλη τη χώρα», διαβεβαίωσε η ANDE. Η διακοπή έπληξε επίσης τομείς της βόρειας και της ανατολικής Παραγουάης.

Η ξαφνική διακοπή του ρεύματος προκάλεσε κομφούζιο στους δρόμους της πρωτεύουσας, καθώς οι φωτεινοί σηματοδότες σταμάτησαν να λειτουργούν. Χειρότερα, καταγράφτηκε καθώς η Παραγουάη, εν μέσω του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, είναι αντιμέτωπη με καύσωνα: η θερμοκρασία ξεπερνούσε την Τετάρτη τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η δημόσια επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης ESSAP ανέφερε ότι κάποιες από τις δικές της υπηρεσίες υπήρχε ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν προβλήματα εξαιτίας της διακοπής της ηλεκτροδότησης. Η ANDE ανέφερε ότι ερευνά τα αίτια της διακοπής.

