Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα τα δουν οι δικαιούχοι

Πότε θα μπουν τα χρήματα 

Newsbomb

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα τα δουν οι δικαιούχοι

Αγορά Βλάλη (Καπάνι), Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2024

SOOC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αλλαγές στις ημερομηνίες πληρωμής των μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων ΕΦΚΑ

Ημερομηνίες καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ:

1. Ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

α) Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

β) Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του σε φορείς που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε μηνιαία βάση

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)
Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

Πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημερομηνία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Ιανουαρίου 2026 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Ιανουαρίου 2026 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Συντάξεις ΙΚΑ

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Συντάξεις Δημοσίου

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

(Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλουν τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 όπως το Δημόσιο)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:40ΕΛΛΑΔΑ

Δένδιας: Στις 18 Δεκεμβρίου θα σηκώσουμε την ελληνική σημαία στην πρώτη Belharra - Το νέο δόγμα

06:35ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιστορική δοξολογία στο Φανάρι - Το παρασκήνιο της Κοινής Διακήρυξη Οικουμενικού Πατριάρχη και Πάπα

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψήφος από το κινητό μας - Σε ποιες εκλογές έρχεται για πρώτη φορά η ψηφιακή κάλπη

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά «σαρώνουν» καταστήματα και περίπτερα στην Κηφισιά - Τους συλλαμβάνουν, τους αφήνουν και επιστρέφουν

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κενά μνήμης και αντιφάσεις της 46χρονης για τη δολοφονία - «Θα δούμε ανατροπές»

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Cyber Monday: Συμβουλές για ασφαλείς αγορές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου

05:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα τα δουν οι δικαιούχοι

04:55ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πλήρης αναδιαμόρφωση του δικαστικού συστήματος - Περιμένουν χρόνια για αποφάσεις

04:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις - Πότε λήγει η προθεσμία

04:02ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Επτά νεκροί σε επίθεση ενόπλων

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ελεύθερες 12 γυναίκες που είχαν απαχθεί απο΄τζιχαντιστές

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από επιθέσεις ρωσικών drones

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

02:50ΕΛΛΑΔΑ

StolenMemory: η εργασία τριών σχολείων που εντόπισαν οικογένειες Ελλήνων θυμάτων των ναζί

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ούν: Η πολεμική μας αεροπορία έτοιμη να αποκρούσει κάθε πρόκληση

02:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

myAADE: Υποχρεωτική δήλωση IBAN για επιστροφές και επιδοτήσεις

01:35ΚΟΣΜΟΣ

Βολές της υποψηφίας της Αριστεράς στην Ονδούρα κατά του Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

06:28LIFESTYLE

ANT1: Η «εμμονή» με την Τσολάκη, η Καραβάτου και οι σκέψεις για ηχηρές επιστροφές

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κενά μνήμης και αντιφάσεις της 46χρονης για τη δολοφονία - «Θα δούμε ανατροπές»

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Το άγνωστο 122 ελληνικό τάγμα του αμερικανικού στρατού, ο θρυλικός ταγματάρχης Κλάινος και η εντολή Χίλτερ να σφαγιάζονται μέχρι τον τελευταίο άντρα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία 40χρονης για άγριο ξυλοδαρμό από τον άντρα της: «Τρία παιδιά έχασα από το ξύλο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

23:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκηνές ντροπής στη Super League 2: Τερματοφύλακας κατήγγειλε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας του

05:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα τα δουν οι δικαιούχοι

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική: «Να διακοπεί η διαδικασία, είστε βυθισμένοι στο βούρκο»

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την «τρελή» πορεία του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χιλιόμετρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού - Τραυματίστηκε 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά «σαρώνουν» καταστήματα και περίπτερα στην Κηφισιά - Τους συλλαμβάνουν, τους αφήνουν και επιστρέφουν

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα αύριο Κυριακή (30/11) - Ποιες Κυριακές του Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ