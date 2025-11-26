Συντάξεις: Οι αυξήσεις σε 671.586 συνταξιούχους - Αναλυτικοί πίνακες

Η προσωπική διαφορά καταργείται σταδιακά ως προς τον συμψηφισμό της

Συντάξεις: Οι αυξήσεις σε 671.586 συνταξιούχους - Αναλυτικοί πίνακες
Πραγματικές αυξήσεις θα έχουν από τον επόμενο μήνα 671.586 συνταξιούχοι που λαμβάνουν θετική προσωπική διαφορά, η οποία καταργείται σε δύο δόσεις, όπως προβλέπει η νομοθετική διάταξη του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με τη διάταξη που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο είναι από χθες σε δημόσια διαβούλευση, για το 2026 οι συνταξιούχοι που έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς θα πάρουν τουλάχιστον τη μισή από το 2,4% που είναι η κανονική αύξηση και από το 2027 θα παίρνουν ολόκληρες τις αυξήσεις ανεξάρτητα από το αν έχουν προσωπική διαφορά.

Η προσωπική διαφορά καταργείται σταδιακά ως προς τον συμψηφισμό της με τις κάθε φορά χορηγούμενες αυξήσεις των συντάξεων, αρχής γενομένης από 1ης.1.2026, αναφέρει η διάταξη.

Τι αλλάζει

Ειδικότερα από την 1η.1.2026:

* Οι συνταξιούχοι των οποίων η προσωπική διαφορά μηδενίζεται έως και την 31η.12.2025 δικαιούνται όλο το ποσοστό της χορηγούμενης αύξησης για το έτος 2026. Αν δηλαδή ένας συνταξιούχος έχει μηδενίσει την προσωπική διαφορά με την αύξηση του 2025, θα λάβει ολόκληρη την αύξηση 2,4% για το 2026. Αν παίρνει 1.000 ευρώ θα έχει αύξηση κατά 24 ευρώ.

* Οι συνταξιούχοι που τον Δεκέμβριο του 2025 θα έχουν προσωπική διαφορά η οποία θα είναι μικρότερη από το 50% του ποσού της αύξησης της σύνταξης για το 2026 θα έχουν συμψηφισμό του υπολοίπου της διαφοράς με την αύξηση και θα πάρουν ολόκληρο το εναπομείναν ποσό της αύξησης. Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος που έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 8 ευρώ και η αύξηση στη σύνταξή του για το 2026 θα είναι 30 ευρώ, θα πάρει καθαρή αύξηση 22 ευρώ καθώς τα υπόλοιπα 8 ευρώ θα συμψηφιστούν με την προσωπική διαφορά, η οποία και θα μηδενιστεί.

* Οι συνταξιούχοι που τον Δεκέμβριο του 2025 θα έχουν προσωπική διαφορά μεγαλύτερη από το 50% του ποσού της αύξησης της σύνταξης για το 2026 θα λάβουν το 50% της συνολικής αύξησης και το υπολειπόμενο ποσό της αύξησης θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Για παράδειγμα συνταξιούχος που έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 70 ευρώ και η αύξηση στη σύνταξή του για το 2026 θα είναι 30 ευρώ, θα πάρει τη μισή αύξηση, δηλαδή 15 ευρώ και τα άλλα 15 ευρώ θα συμψηφιστούν με την προσωπική διαφορά, η οποία θα μειωθεί στα 55 ευρώ.

Τα σενάρια

Ο τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων σε όσους έχουν προσωπική διαφορά θα καθοριστεί με σχετική εγκύκλιο στο επόμενο διάστημα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η αύξηση να υπολογιστεί σε όλη τη σύνταξη και ανάλογα με την προσωπική διαφορά να δοθεί η μισή ή παραπάνω από τη μισή αύξηση σε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη. Για παράδειγμα συνταξιούχος που παίρνει 1.000 ευρώ σύνταξη, από την οποία τα 436,40 ευρώ είναι η εθνική και τα 563,6 ευρώ ανταποδοτική, και επιπλέον έχει 100 ευρώ προσωπική διαφορά θα πάρει 1,2% αύξηση στην εθνική σύνταξη και 1,2% στην ανταποδοτική. Σε αυτήν την περίπτωση η συνολική αύξηση που προκύπτει είναι 24 ευρώ (1.000×2,4%=24€), αλλά επειδή η προσωπική διαφορά είναι μεγαλύτερη από την αύξηση ο συνταξιούχος θα λάβει τα 12 ευρώ (το 50% της αύξησης) στην τσέπη και τα άλλα 12 ευρώ θα μειώσουν την προσωπική διαφορά, ανεβάζοντας ταυτόχρονα την ανταποδοτική σύνταξη. Ετσι, ο συνταξιούχος θα έχει εθνική σύνταξη 441,63 ευρώ (αύξηση 1,2%), ανταποδοτική σύνταξη 582,36 ευρώ (αύξηση 1,2%+12 ευρώ) και προσωπική διαφορά 88 ευρώ (μείον 12 ευρώ). Στο σύνολο θα παίρνει 1.112 ευρώ (από 1.100 ευρώ τώρα), εκ των οποίων 1.023,99 ευρώ από εθνική και ανταποδοτική σύνταξη και 88 ευρώ προσωπική διαφορά.

Υπάρχει και το σενάριο η αύξηση για το 2026 να είναι ολόκληρη στην εθνική σύνταξη και ο συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά να γίνει με την αύξηση της ανταποδοτικής.

Τέλος οι συμψηφισμοί από το 2027

Από την 1η.1.2027 στο ποσό της σύνταξης και των 671.586 συνταξιούχων, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί την 31η.12.2026, χορηγείται πλήρης αύξηση, η οποία δεν συμψηφίζεται με το εναπομείναν ποσό της προσωπικής διαφοράς.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

