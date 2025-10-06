Voucher 750 ευρώ: Πότε ξεκινούν τα μαθήματα - Πότε οι πληρωμές

Μετά τις 20 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν τελικά τα μαθήματα για το πρόγραμμα κατάρτισης των 750 ευρώ της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με ενημερωτικά emails που έλαβαν σήμερα οι συμμετέχοντες από τα Κέντρα Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ).

Στα μηνύματα που εστάλησαν στους δικαιούχους αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Τα τμήματα θα ξεκινήσουν μετά τις 20 Οκτωβρίου. Αυτήν την περίοδο γίνεται έλεγχος δικαιολογητικών και η απαραίτητη διαδικασία για την ένταξή σας σε τμήμα. Αναμένετε ενημέρωση από το κέντρο μας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας».

Παρόμοια ενημέρωση απέστειλαν σχεδόν όλα τα κέντρα κατάρτισης, επιβεβαιώνοντας ότι η έναρξη μετατίθεται για τα τέλη Οκτωβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου των εγγράφων και ο τελικός σχηματισμός των τμημάτων.

Το πρόγραμμα αφορά 170.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν θεωρητική κατάρτιση 150 ωρών εξ αποστάσεως, με εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα. Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης, ενώ όσοι επιτύχουν θα λάβουν ολόκληρο το ποσό των 750 ευρώ (ή το 70% σε περίπτωση μη επιτυχίας).

Η δράση εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ψηφιακών, πράσινων και οικονομικών δεξιοτήτων που ζητά η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ήδη εγγραφεί διαθέτουν τον μοναδικό αριθμό ΚΑΥΑΣ, ο οποίος είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η κατάρτιση θα γίνει αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση των γνώσεων και την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων.

