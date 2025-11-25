Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε τους δικαιούχους του «χρυσού» επιδόματος ύψους 3.250 ευρώ: θα λάβουν άνεργοι ηλικίας 18–55 ετών, εγγεγραμμένοι στην Υπηρεσία και μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Το ποσό καταβάλλεται μέσω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Τεχνίτης Βιομηχανίας Ξύλου», συνολικής διάρκειας 650 ωρών. Η αμοιβή ορίζεται στα 5 ευρώ ανά ώρα, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, να λαμβάνουν συνολικά 3.250 ευρώ.

Η ανακοίνωση

Αναρτήθηκαν την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων των υποψήφιων καταρτιζόμενων στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς.

Tο πρόγραμμα με τίτλο: «Τεχνίτης Βιομηχανίας Ξύλου» συνολικής διάρκειας 650 ωρών, στοχεύει στην απόκτηση βασικών τεχνικών γνώσεων για ξύλινες κατασκευές, όπως ανάγνωση σχεδίου, τεχνολογία υλικών, μηχανική κατεργασία ξύλου και προϊόντων του, καθώς και στατικότητα κατασκευών. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν δεξιότητες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, σε εταιρείες επεξεργασίας ξύλου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται κατόπιν αιτήματος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και απευθύνεται σε 20 ανέργους ηλικίας 18–55 ετών, κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Η κατάρτιση, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική, θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις εγκαταστάσεις της ALFA WOOD GROUP ΑΕ, που εδρεύει στο Νομό Λάρισας.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των προσωρινών αποτελεσμάτων από την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται:

  • Με email: kdvm.larissa@dypa.gov.gr
  • Δια ζώσης: ΚΔΒΜ Λάρισας, Ερμογένους 10, Λάρισα (Τ.Κ. 41447, τηλ. 2410564690).

Όσοι υποψήφιοι καταθέσουν ένσταση, οφείλουν να αναφέρουν την ακριβή αιτιολογία της ένστασης και να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα σχετικά δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

