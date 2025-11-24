Επίδομα 250 ευρώ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα ενημέρωσης - Βήμα βήμα η διαδικασία

Σε λειτουργία τέθηκε στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ η πλατφόρμα ενημέρωσης για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών που δικαιούνται την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

Ο αριθμός των δικαιούχων του e-ΕΦΚΑ, που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, όπως ορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ανέρχεται σε 1.241.361 άτομα, ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των 310.317.350 ευρώ.

Συνολικά 1.402.841 άτομα θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων:

• συνταξιούχων e ΕΦΚΑ,

• δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ,

• συνταξιούχων του Μικρού Δημοσίου

Ποια η διαδικασία για την ενημέρωση

Οι συνταξιούχοι μπορούν να ενημερωθούν προσωποποιημένα σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στη διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Συνταξιούχοι → Έλεγχος δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άρθρου 72 του Ν. 5217/2025)

Σύνδεσμος πρόσβασης στην υπηρεσία: https://www.efka.gov.gr/elegxosdikaiomatos.php

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται είσοδος με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, διασφαλίζοντας την ταυτοποίηση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «ο e-ΕΦΚΑ παραμένει προσηλωμένος στην έγκαιρη ενημέρωση, την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διαφάνεια στις διαδικασίες που σχετίζονται με την παροχή κοινωνικής προστασίας».

Κριτήρια χορήγησης και ποσά

Για τους συνταξιούχους που δικαιούνται το επίδομα ισχύουν συγκεκριμένα κριτήρια:

Ηλικία τουλάχιστον 65 ετών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024.

Λήψη οριστικής σύνταξης τον Σεπτέμβριο του 2025.

Συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως14.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους.

Αξία ακίνητης περιουσίας που δεν υπερβαίνει τις200.000 ευρώ για άγαμους και300.000 ευρώ για έγγαμους.

Για τις ευπαθείς ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, το επίδομα καταβάλλεται χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, αρκεί να λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ.

Σε περίπτωση ζευγαριού συνταξιούχων που πληροί τα εισοδηματικά όρια για τους έγγαμους, το συνολικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα500 ευρώ, δηλαδή 250 ευρώ ανά άτομο.

