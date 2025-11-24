Από σήμερα η ενίσχυση των 250 ευρώ στους συνταξιούχους – Την Παρασκευή η επιστροφή του ενοικίου

Νωρίτερα του προγραμματισμένου θα καταβληθεί στους συνταξιούχους το επίδομα των 250 ευρώ το οποίο θα δοθεί από αύριο το απόγευμα στα ATM και από την Τρίτη το πρωί στα γκισέ των τραπεζών.

Αυτό έκανε γνωστό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του για τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς και η μείωση του αφορολόγητου που αφορά και τους μισθωτούς ξεκινά από τις συντάξεις Ιανουαρίου που θα πληρωθούν τον Δεκέμβριο.

Την ίδια ώρα ανακοινώθηκε πως από την Παρασκευή αναμένεται να ξεκινήσει η επιστροφή ενοικίου σε ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. Η ενίσχυση είναι έως 800 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ

Το μέτρο απευθύνεται σε όλους τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) και στους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ. Σε περιπτώσεις ζευγαριών όπου και οι δύο πληρούν τις προϋποθέσεις, το βοήθημα διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 500 ευρώ συνολικά.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος είναι:

Η ηλικία να έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος έως τις31/12/2024 (με εξαίρεση όσους λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις ή επιδόματα).

Ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 14.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 26.000 ευρώ.

Ακίνητη περιουσία έως200.000 ευρώ για άγαμους ή 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Μη απασχόληση και απουσία σημαντικών πρόσθετων εισοδημάτων.

Ο έλεγχος των κριτηρίων γίνεται αυτόματα από τα συστήματα της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ.

Ποιοι εξαιρούνται από το επίδομα

Από το επίδομα αποκλείονται:

Άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως το τέλος του2024, εκτός των αναπήρων συνταξιούχων.

Συνταξιούχοι που εργάζονται ή έχουν εισόδημα από απασχόληση.

Όσοι υπερβαίνουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια.

Άτομα με υψηλή προσωπική διαφορά που ανεβάζει το φορολογητέο εισόδημά τους πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

