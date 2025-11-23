Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι

Το επίδομα θα δοθεί νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό και αποτελεί την πρώτη φάση μιας σειράς αυξήσεων που προγραμματίζονται για τους συνταξιούχους τους επόμενους μήνες

Δημήτρης Δρίζος

Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι
Αρχείου Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ξεκινά η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ προς τους συνταξιούχους, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του στο Facebook.

Το επίδομα θα δοθεί νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό και αποτελεί την πρώτη φάση μιας σειράς αυξήσεων που προγραμματίζονται για τους συνταξιούχους τους επόμενους μήνες.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι από τον Ιανουάριο οι συνταξιούχοι θα δουν επιπλέον βελτιώσεις στις αποδοχές τους, τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, όσο και εξαιτίας της ετήσιας αναπροσαρμογής των συντάξεων. Επιπλέον, από τον Δεκέμβριο, με την καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου, ξεκινά η μείωση κατά50% της προσωπικής διαφοράς για όσους εξακολουθούν να την επιβαρύνονται.

Η ενίσχυση των250 ευρώ καθιερώνεται πλέον ως μόνιμο, ετήσιο επίδομα, με στόχο την ανακούφιση των πιο ευάλωτων ομάδων απέναντι στην ακρίβεια και τις αυξημένες ανάγκες διαβίωσης. Η καταβολή θα γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, μέσω των δεδομένων που διαθέτουν η ΑΑΔΕ και ο e-ΕΦΚΑ.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ

Το μέτρο απευθύνεται σε όλους τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) και στους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ. Σε περιπτώσεις ζευγαριών όπου και οι δύο πληρούν τις προϋποθέσεις, το βοήθημα διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 500 ευρώ συνολικά.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος είναι:

  • Η ηλικία να έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος έως τις31/12/2024 (με εξαίρεση όσους λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις ή επιδόματα).
  • Ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 14.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 26.000 ευρώ.
  • Ακίνητη περιουσία έως200.000 ευρώ για άγαμους ή 300.000 ευρώ για έγγαμους.
  • Μη απασχόληση και απουσία σημαντικών πρόσθετων εισοδημάτων.

Ο έλεγχος των κριτηρίων γίνεται αυτόματα από τα συστήματα της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ.

Ποιοι εξαιρούνται από το επίδομα

Από το επίδομα αποκλείονται:

  • Άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως το τέλος του2024, εκτός των αναπήρων συνταξιούχων.
  • Συνταξιούχοι που εργάζονται ή έχουν εισόδημα από απασχόληση.
  • Όσοι υπερβαίνουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια.
  • Άτομα με υψηλή προσωπική διαφορά που ανεβάζει το φορολογητέο εισόδημά τους πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:13ΚΟΣΜΟΣ

Η ανάρτηση του Ζελένσκι πριν από τις συνομιλίες στη Γενεύη: «Συνεχίστηκαν οι Ρωσικές επιθέσεις σε κτίρια κατοικιών - Νεκρά έξι παιδιά»

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από κώμα και υπέδειξε τον δολοφόνο του - Η ανατριχιαστική αποκάλυψη πριν πεθάνει

12:57LIFESTYLE

Μαίρη Χατζηπαύλου: Η Σταρ Ελλάς απαντάει στην Κατερίνα Καινούργιου – «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»

12:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός: Και δεύτερος νεκρός από Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια στην Έδεσσα

12:36LIFESTYLE

Νικολόπουλος: «Ο Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος - Η ταινία 'Υπάρχω' ήταν μυθοπλασία»

12:35LIFESTYLE

«Χρυσό» αντίο: Εκδιώχθηκαν από το BBC για τη μονταρισμένη ομιλία Τραμπ, αλλά φεύγουν με 6 παχυλούς μισθούς

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενδείξεις για σοβαρή πανελλήνια κακοκαιρία 72 ωρών - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

12:27WHAT THE FACT

Ούτε 19 ούτε 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το καλοριφέρ στο σπίτι σας

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ωκεανοί... SOS: Η Μεσόγειος ένα από τα κύρια hotspot του κόσμου - Η τριπλή πλανητική κρίση

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε Γερμανός μέσα στο σπίτι του

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Χρυσό ρολόι τσέπης από το ναυάγιο του Τιτανικού πουλήθηκε 1,78 εκατ. λίρες

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ έτοιμες για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα - Σχέδιο ανατροπής Μαδούρο

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη μεθυσμένου οδηγού - Δεν σταμάτησε για έλεγχο και μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο

11:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Οριστικό! Αποκλείστηκαν Νόρις και Πιάστρι, «φωτιά» στη μάχη του τίτλου

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μετρούν τις πληγές τους σε Ήπειρο και Κέρκυρα - Χωρίς νερό και ρεύμα χωριά στη Δυτική Ελλάδα - Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα στην Κέρκυρα

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι

11:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο NBA: Πέθανε ο Ρόντνεϊ Ρότζερς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από κώμα και υπέδειξε τον δολοφόνο του - Η ανατριχιαστική αποκάλυψη πριν πεθάνει

09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

12:36LIFESTYLE

Νικολόπουλος: «Ο Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος - Η ταινία 'Υπάρχω' ήταν μυθοπλασία»

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενδείξεις για σοβαρή πανελλήνια κακοκαιρία 72 ωρών - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι

11:09WHAT THE FACT

Αυτός ο άνδρας άφησε μια κάμερα σε μια σπηλιά για 10 χρόνια – Ποτέ δεν περίμενε τι θα καταγράψει

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέα πανελλαδική κακοκαιρία από το ECMWF - Πότε ξεκινά

12:57LIFESTYLE

Μαίρη Χατζηπαύλου: Η Σταρ Ελλάς απαντάει στην Κατερίνα Καινούργιου – «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Εικόνες Βιβλικής καταστροφής - Κατολισθήσεις και αποκλεισμένα χωριά

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική εισβολή στη Βουλγαρία το 1925 (Το επεισόδιο του Πετριτσίου)

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Από αύριο τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους»

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες: Το αεροδρόμιο της Λευκωσίας παγωμένο λείψανο στον χρόνο - Αεροπλάνα σαπίζουν για 50 χρόνια

07:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός: Και δεύτερος νεκρός από Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 64χρονης: Της επιτέθηκε ελάφι που φρόντιζε επί χρόνια

10:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή κάνναβης - Πήγαινε σε σχολικό πάρτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ