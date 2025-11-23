Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι

Από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ξεκινά η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ προς τους συνταξιούχους, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του στο Facebook.

Το επίδομα θα δοθεί νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό και αποτελεί την πρώτη φάση μιας σειράς αυξήσεων που προγραμματίζονται για τους συνταξιούχους τους επόμενους μήνες.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι από τον Ιανουάριο οι συνταξιούχοι θα δουν επιπλέον βελτιώσεις στις αποδοχές τους, τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, όσο και εξαιτίας της ετήσιας αναπροσαρμογής των συντάξεων. Επιπλέον, από τον Δεκέμβριο, με την καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου, ξεκινά η μείωση κατά50% της προσωπικής διαφοράς για όσους εξακολουθούν να την επιβαρύνονται.

Η ενίσχυση των250 ευρώ καθιερώνεται πλέον ως μόνιμο, ετήσιο επίδομα, με στόχο την ανακούφιση των πιο ευάλωτων ομάδων απέναντι στην ακρίβεια και τις αυξημένες ανάγκες διαβίωσης. Η καταβολή θα γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, μέσω των δεδομένων που διαθέτουν η ΑΑΔΕ και ο e-ΕΦΚΑ.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ

Το μέτρο απευθύνεται σε όλους τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) και στους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ. Σε περιπτώσεις ζευγαριών όπου και οι δύο πληρούν τις προϋποθέσεις, το βοήθημα διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 500 ευρώ συνολικά.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος είναι:

Η ηλικία να έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος έως τις31/12/2024 (με εξαίρεση όσους λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις ή επιδόματα).

Ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 14.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 26.000 ευρώ.

Ακίνητη περιουσία έως200.000 ευρώ για άγαμους ή 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Μη απασχόληση και απουσία σημαντικών πρόσθετων εισοδημάτων.

Ο έλεγχος των κριτηρίων γίνεται αυτόματα από τα συστήματα της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ.

Ποιοι εξαιρούνται από το επίδομα

Από το επίδομα αποκλείονται: