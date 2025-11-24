Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

Τη Δευτέρα (24/11) το απόγευμα, περίπου στις 17:00, οι συνταξιούχοι θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 250 ευρώ.

Η πληρωμή αφορά χιλιάδες δικαιούχους από τον ΕΦΚΑ και τον ΟΠΕΚΑ, σε μια κίνηση που ανακοινώθηκε νωρίτερα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το επίδομα των 250 ευρώ θα δοθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος ή θανάτου. Επιπλέον, περίπου 200.000 δικαιούχοι με αναπηρικά επιδόματα από τον ΕΦΚΑ και άλλοι 200.000 από τον ΟΠΕΚΑ που λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα ή επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα θα λάβουν επίσης την ενίσχυση.

Κριτήρια χορήγησης και ποσά

Για τους συνταξιούχους που δικαιούνται το επίδομα ισχύουν συγκεκριμένα κριτήρια:

Ηλικία τουλάχιστον 65 ετών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024.

Λήψη οριστικής σύνταξης τον Σεπτέμβριο του 2025.

Συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως14.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους.

Αξία ακίνητης περιουσίας που δεν υπερβαίνει τις200.000 ευρώ για άγαμους και300.000 ευρώ για έγγαμους.

Για τις ευπαθείς ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, το επίδομα καταβάλλεται χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, αρκεί να λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ.

Σε περίπτωση ζευγαριού συνταξιούχων που πληροί τα εισοδηματικά όρια για τους έγγαμους, το συνολικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα500 ευρώ, δηλαδή 250 ευρώ ανά άτομο.