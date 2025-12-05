Η Κίνα δείχνει το δρόμο και στα ηλεκτρικά φορτηγά

Του Γιάννη Σκουφή

Η Κίνα επιταχύνει τη μετάβαση στον εξηλεκτρισμό των φορτηγών πιο γρήγορα απ’ ό,τι περίμεναν ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι αναλυτές. Το 2025, πάνω από το 22% των νέων, μεγάλων φορτηγών που ταξινομήθηκαν στη χώρα κινούνταν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό θα ξεπεράσει το 60%.

Πρόκειται για μια αλλαγή που δεν περιορίζεται μόνο εντός συνόρων. Η Κίνα είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές φορτηγών παγκοσμίως, και η στροφή της στην ηλεκτροκίνηση έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις διεθνείς ροές καυσίμων, τις στρατηγικές των κατασκευαστών και τις προτεραιότητες των κυβερνήσεων.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία. Οι μεταφορικές εταιρείες στην Κίνα προχωρούν στον εξηλεκτρισμό των στόλων τους κυρίως για οικονομικούς λόγους. Αν και το αρχικό κόστος αγοράς ενός ηλεκτρικού φορτηγού είναι αρκετά πιο υψηλό, τα λειτουργικά έξοδα είναι σημαντικά χαμηλότερα: η κατανάλωση ενέργειας είναι μειωμένη, η συντήρηση απλούστερη και το ρεύμα φθηνότερο από το πετρέλαιο. Μελέτες στη χώρα δείχνουν έως και 26% χαμηλότερο συνολικό κόστος χρήσης σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, η κινεζική κυβέρνηση στηρίζει τη μετάβαση με επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών. Επιπλέον, η χώρα επενδύει δυναμικά σε υποδομές: σταθμοί ταχυφόρτισης σε βασικές αρτηρίες, εξειδικευμένα κέντρα φόρτισης για φορτηγά σε Πεκίνο και Σανγκάη, αλλά και το σύστημα ανταλλαγής στοιχείων μπαταρίας της CATL, που επεκτείνεται σε όλο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων.

Οι εξαγωγές ηλεκτρικών φορτηγών από την Κίνα αυξάνονται με εντυπωσιακό ρυθμό, κυρίως προς τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Παράλληλα, κατασκευαστές όπως η BYD και η Sany σχεδιάζουν την είσοδό τους στην ευρωπαϊκή αγορά, με τοπική παραγωγή και νέα εργοστάσια.

Και ενώ η Ευρώπη συζητά ακόμα πώς θα επιταχύνει την εξηλεκτρισμένη μετακίνηση στον κλάδο των φορτηγών, η Κίνα ήδη την εφαρμόζει στην πράξη και σε μεγάλη κλίμακα. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα κυριαρχήσουν τα ηλεκτρικά φορτηγά, αλλά ποιος θα τα κατασκευάζει και πού.