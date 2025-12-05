Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (5/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

5/12/2025 12:00:00 πμ

5/12/2025 3:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ - ΠΕΥΚΑ ΓΙΟΥΡΝΤΑ ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΙΡΙΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΝΔΙΩΝ

1523

Λειτουργία

5/12/2025 8:00:00 πμ

5/12/2025 11:00:00 πμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ - ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

574

Κατασκευές

5/12/2025 8:00:00 πμ

5/12/2025 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΝΟ 32 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1550

Κατασκευές

5/12/2025 8:00:00 πμ

5/12/2025 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ 137 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

5/12/2025 8:00:00 πμ

5/12/2025 12:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΟΡΩΠΙ - ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ 1)ΚΟΡΩΠΙ - ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΦΟ ΞΕΛΑΦΤΑΚΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ - 2)ΚΑΛΥΒΙΑ Η ΟΔΟΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ - 3)ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ - 4)ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΟΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΠΙΝΟΥ

1522

Λειτουργία

5/12/2025 8:00:00 πμ

5/12/2025 12:00:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΚΥΒΕΛΗΣ, ΝΙΟΒΗΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ, ΠΕΥΚΩΝ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΚΡΗΤΗΣ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ, ΑΓ.ΘΗΡΕΣΙΑΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ, ΚΑΝΑΡΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ, ΚΟΡΑΗ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΦΙΛΛΥΡΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.

991

Κατασκευές

5/12/2025 8:00:00 πμ

5/12/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΘΑΣΟΥ απο κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΘΑΣΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΘΑΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1357

Λειτουργία

5/12/2025 8:00:00 πμ

5/12/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΗΡΩΝΔΑ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΡΩΝΔΑ έως κάθετο: ΑΡΡΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΗΡΩΝΔΑ έως κάθετο: ΑΡΡΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1372

Λειτουργία

5/12/2025 8:00:00 πμ

5/12/2025 1:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: Α. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΤΕΥΘΙΔΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1549

Κατασκευές

5/12/2025 8:00:00 πμ

5/12/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΥΚΑ ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

5/12/2025 8:00:00 πμ

5/12/2025 1:00:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΑΙΓΕΩΣ - ΧΟΙΔΑ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΦΩΚΙΟΝΟΣ - ΦΑΛΑΓΓΙΤΩΝ

573

Κατασκευές

5/12/2025 8:00:00 πμ

5/12/2025 2:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ7 + 11 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 81 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

5/12/2025 8:00:00 πμ

5/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΛΚΥΟΝΗΣ - ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ - ΚΙΜΩΛΟΥ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΠΙΝΔΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΜΗΛΟΥ - ΩΡΟΠΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

314

Λειτουργία

5/12/2025 8:00:00 πμ

5/12/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ, ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ, ΚΟΔΡΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ.

958

Κατασκευές

5/12/2025 8:00:00 πμ

5/12/2025 4:00:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ - ΑΛΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ - ΣΥΡΟΥ - ΤΡΟΙΑΣ - ΕΛΠΙΔΟΣ - ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΥ

572

Κατασκευές

5/12/2025 8:00:00 πμ

5/12/2025 4:00:00 μμ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ.

Κατασκευές

5/12/2025 10:00:00 πμ

5/12/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ.

992

Κατασκευές

5/12/2025 10:30:00 πμ

5/12/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

575

Κατασκευές

5/12/2025 12:00:00 μμ

5/12/2025 3:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΙΣΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΗΓΑΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΗΓΑΣΟΥ απο κάθετο: ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ έως κάθετο: ΑΝΕΜΩΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΜΕΛΙΣΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΗΣ απο κάθετο: ΔΡΥΑΔΩΝ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΤΙΔΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

1548

Κατασκευές

5/12/2025 12:00:00 μμ

5/12/2025 5:00:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΛΟΦΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΚΥΜΗΣ, ΛΗΤΟΥΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΦΩΚΙΔΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ.

990

Κατασκευές

