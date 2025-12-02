Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο μοτοσικλετιστή που τον κυνηγούσαν 10 αστυνομικοί

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 16χρονου Ρομά, ο οποίος συνελήφθη στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όταν οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και προκειμένου να διαφύγει ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο ανήλικος διώκεται για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 3ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο 48χρονος πατέρας του, ο οποίος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ εκτός από την κλεμμένη μοτοσικλέτα που οδηγούσε, διαπιστώθηκε ότι τον προηγούμενο μήνα είχε κλέψει άλλες δύο δίκυκλες μηχανές, που εντοπίστηκαν κοντά στο σπίτι του και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Το χρονικό της καταδίωξης από 10 αστυνομικούς

Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης συνέλαβαν έναν ανήλικο μηχανόβιο μετά από καταδίωξη που εξελίχθηκε στην οδό Μοναστηρίου, με τον νεαρό να κινείται επικίνδυνα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το περιστατικό καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα και δείχνει τη δυναμική αντίδραση των αρχών σε απόπειρα αποφυγής ελέγχου.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το απόγευμα της Δευτέρας, περίπου στις 15:00, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν έναν μοτοσικλετιστή που αρνήθηκε να υπακούσει σε σήμα ελέγχου. Αμέσως ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης και ξεκίνησε καταδίωξη με τη συμμετοχή δικυκλιστών της Ομάδας Ζ.

Ο νεαρός, παρά το γεγονός ότι καταδιώκονταν από περίπου δέκα αστυνομικούς, προσπάθησε να διαφύγει με επικίνδυνους ελιγμούς. Έφτασε μέχρι το ύψος του Grand Hotel, όπου έκανε αναστροφή και κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης, στην οδό Μοναστηρίου.

Στο ύψος της οδού Κωλέττη, όπου η καταδίωξη κορυφώθηκε, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον μηχανόβιο και να τον συλλάβουν. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι πρόκειται για ανήλικο Ρομά, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές.