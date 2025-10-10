Μεγάλος σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Κίνδυνος για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών της Ρίχτερ, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) και του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών ερευνών (USGS) αντίστοιχα, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/10), στις 09:43 τοπική ώρα, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ανατολικού Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες.

Δείτε βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή του μεγάλου σεισμού των 7,4 Ρίχτερ.

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Σύμφωνα με το EMSC, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 62 χιλιόμετρα.

Έκκληση για ψυχραιμία από τον πρόεδρο της χώρας

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδινάντ Μπονγκμπόνγκ Μάρκος Τζούνιορ απηύθυνε έκκληση στους συμπολίτες του που επλήγησαν από τον σεισμό στο Νταβάο Οριένταλ να παραμείνουν ψύχραιμοι και σε εγρήγορση.

Ζήτησε από όλους να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τοπικών συμβουλίων αντιμετώπισης καταστροφών και των αξιωματούχων των κοινοτήτων.

«Η ασφάλεια κάθε πολίτη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης», σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας.