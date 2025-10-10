Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Άρση του συναγερμού για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

Ο πολύ μεγάλος σεισμόςτων 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ (σύμφωνα με τον EMSC και τον USGS) που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/10), στις 09:43 τοπική ώρα, στο θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ανατολικού Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες, προκάλεσε πανικό στους κατοίκους και προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία όμως ήρθη λίγες ώρες αργότερα, καθώς δεν παρατηρήθηκαν επικίνδυνα κύματα.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε ανοιχτά των ακτών της επαρχίας Νταβάο Οριένταλ, στο νησί Μιντανάο, σε εστιακό βάθος περίπου 25 χιλιομέτρων. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε πολλές περιοχές του νότου, προκαλώντας ζημιές σε κτήρια και διακοπές ρεύματος σε ορισμένες πόλεις, όπως στη Μανάι και Μάτι.

Δείτε βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή του μεγάλου σεισμού των 7,4 Ρίχτερ.

#BREAKING ??7.6 Quake Jolts Southern Philippines, Sparks Tsunami Panic



A powerful 7.6-magnitude earthquake struck offshore near Manay, Davao Oriental, shaking the southern Philippines and triggering widespread tsunami warnings.

Coastal communities scrambled to evacuate as waves… pic.twitter.com/tb1LGBekXL

— War Updates FC (@k_c_shivansh) October 10, 2025



Η Φιλιππινέζικη Μετεωρολογική και Σεισμολογική Υπηρεσία (Phivolcs) και το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) είχαν αρχικά εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι, καλώντας τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία. Μετά την αξιολόγηση των δεδομένων, οι δύο υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή για τσουνάμι και ο συναγερμός έληξε.

Έκκληση για ψυχραιμία από τον πρόεδρο της χώρας

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδινάντ "Μπονγκμπόνγκ" Μάρκος Τζούνιορ, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση λόγω των ισχυρών μετασεισμών που ενδέχεται να ακολουθήσουν, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των κατοίκων παραμένει «απόλυτη προτεραιότητα» για την κυβέρνηση.

Ζήτησε από όλους να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τοπικών συμβουλίων αντιμετώπισης καταστροφών και των αξιωματούχων των κοινοτήτων.

8. A magnitude 7.4 earthquake struck Mindanao, Philippines at 01:43 UTC, affecting cities including Davao, Palanan, and Legaspi. #lindol #sismo_deprem_gempa



Residents in these areas are advised to stay alert for updates from local authorities. pic.twitter.com/RoOfzDxzqL

— GeoTechWar (@geotechwar) October 10, 2025



Οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν τις ζημιές και να παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

«Η ασφάλεια κάθε πολίτη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης», είπε ο πρόεδρος της της χώρας. «Εργαζόμαστε ακατάπαυστα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται», πρόσθεσε ο Μάρκος