Φιλιππίνες: Νέα τραγωδία μετά τον τυφώνα - Έπεσε ελικόπτερο με διασώστες - Έξι νεκροί

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο των Φιλιππίνων συνετρίβη σήμερα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι μέλη του πληρώματος ενώ βρισκόταν σε αποστολή παροχής βοήθειας για τις καταστροφές που έχουν υποστεί πολλές περιοχές στο κέντρο της χώρας από το πέρασμα του ισχυρού τυφώνα Καλμάγκι, που έχει προκαλέσει τον θάνατο σε 40 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Ο στρατός της ασιατικής χώρας ανακοίνωσε ότι μια αποστολή έρευνας ανέσυρε έξι πτώματα που πιστεύεται είναι αυτά του πιλότου και των άλλων μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου Huey στο νησί Μιντανάο.

BREAKING: Bumagsak ang isang helicopter na nagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response operations kaugnay ng Bagyong #TinoPH sa Barangay Sabud, Loreto, Agusan del Sur ngayong Martes, Nov. 4, 2025, ayon kay Eastern Mindanao Command Spokesperson Lt. Col. Salvacion… pic.twitter.com/IkdicjSv6X — GMA Integrated News (@gmanews) November 4, 2025

Ο αριθμός των νεκρών από τον τυφώνα αυξήθηκε σε 39 στο νησί Τσεμπού, δήλωσε αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης, στον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Σχεδόν 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα που προκάλεσε σήμερα μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.

PRAY FOR CEBU ?



IN PHOTOS: Aerial view of the aftermath of Typhoon #TinoPH in the northern parts of Cebu on Tuesday | via Romeo Marantal/@TheFreemanNews pic.twitter.com/IrjTM7AaXc — The Philippine Star (@PhilippineStar) November 4, 2025

Οι θάνατοι οφείλονται σε πνιγμούς και σε πτώση συντριμμιών, δήλωσε ο αξιωματούχος. Πόλεις ολόκληρες στο νησί Τσεμπού έχουν πλημμυρίσει, με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις στέγες για να ξεφύγουν από τα λασπώδη νερά που παρασύρουν αυτοκίνητα, φορτηγά, τεράστια εμπορευματοκιβώτια.

