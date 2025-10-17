Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,1 βαθμών της Ρίχτερ, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) και του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών ερευνών (USGS) αντίστοιχα, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (17/10), στις 07:03 τοπική ώρα, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από το Μιντανάο, στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με το USGS, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 69 χιλιόμετρα.

Αυτή, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που ισχυρός σεισμός «χτυπά» το αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων, καθώς στις 10 Οκτωβρίου μεγάλη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νησιωτικό σύμπλεγμα.