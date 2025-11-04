Φιλιππίνες: Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη ενώ πετούσε για να συνδράμει στην αντιμετώπιση τυφώνα

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του τυφώνα Kalmaegi

Φιλιππίνες: Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη ενώ πετούσε για να συνδράμει στην αντιμετώπιση τυφώνα

Καταστροφές μετά το πέρασμα του τυφώνα Kalmaegi στην πόλη Cebu των κεντρικών Φιλιππινών, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025. 

AP/Jacqueline Hernandez
Ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας των Φιλιππίνων με πέντε επιβαίνοντες συνετρίβη τη Δευτέρα (04/11) στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ πετούσε για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσε ο τυφώνας Kalmaegi, ο οποίος σκότωσε τουλάχιστον 26 άνθρωπους ανθρώπους και προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες που παγίδευσαν κατοίκους σε στέγες κτιρίων.

Πόλεις ολόκληρες στο νησί Cebu (κεντρικές Φιλιππίνες) έχουν πλημμυρίσει, με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις στέγες για να ξεφύγουν από τα λασπώδη νερά που παρασύρουν αυτοκίνητα, φορτηγά, τεράστια εμπορευματοκιβώτια.

Το ελικόπτερο Super Huey συνετρίβη κοντά στην πόλη Loreto στην νότια επαρχία Agusan del Sur και γίνονται προσπάθειες για τον εντοπισμό του προσωπικού της πολεμικής αεροπορίας που βρισκόταν στο ελικόπτερο. Οι πέντε επιβαίνοντας βρίσκοταν καθ' οδόν για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στις επαρχίες που επλήγησαν από τον τυφώνα, σύμφωνα με δήλωση της στρατιωτικής διοίκησης Eastern Mindanao Command.

Οι στρατιωτικές αρχές δεν έδωσαν αμέσως περισσότερες λεπτομέρειες για το ατύχημα, όπως την κατάσταση των πέντε μελών του προσωπικού της πολεμικής αεροπορίας που βρισκόταν στο ελικόπτερο και τα πιθανά αίτια του ατυχήματος, αναφέρει το Associated Press.

Ριπές 180 χιλιομέτρων την ώρα

Ο τυφώνας Kalmaegi, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, βρίσκεται πάνω από τα παράκτια ύδατα της πόλης Jordan στην κεντρική επαρχία Guimaras με ανέμους ταχύτητας 130 χλμ/ώρα και ριπές έως 180 χλμ/ώρα. Προβλέπεται να απομακρυνθεί προς τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας αργά την Τρίτη ή νωρίς την Τετάρτη, αφού χτυπήσει τη δυτική επαρχία Palawan.

Μόνο στο Cebu, 21 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, δήλωσε τηλεφωνικά ο Ραφαελίτο Αλεξάντρο, υποδιευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας. Ο προσωρινός απολογισμός εξαιτίας του τυφώνα είναι 26 νεκροί, «οι περισσότεροι από πνιγμό», πρόσθεσε.

Σε μήνυμά της στο Facebook, η επαρχιακή κυβερνήτης Πάμελα Μπαρικουάτρο χαρακτήρισε την κατάσταση «αληθινά χωρίς προηγούμενο»: «Οι πλημμύρες είναι απλούστατα καταστροφικές».

Τυφώνας μετά τον σεισμό 6,9 Ρίχτερ

Η Wendolyn Pang, γενική γραμματέας του Ερυθρού Σταυρού των Φιλιππίνων, δήλωσε ότι ένας αδιευκρίνιστος αριθμός κατοίκων παγιδεύτηκε στις στέγες των σπιτιών τους από τις πλημμύρες στην παραθαλάσσια πόλη Liloan στο Cebu, και πρόσθεσε ότι αυτοκίνητα είτε βυθίστηκαν στις πλημμύρες είτε επιπλέουν σε άλλη κοινότητα του Cebu.

«Έχουμε λάβει πάρα πολλές κλήσεις από ανθρώπους που μας ζητούν να τους σώσουμε από τις στέγες και τα σπίτια τους, αλλά αυτό είναι αδύνατο», δήλωσε η Pang στο Associated Press το πρωί της Τρίτης. «Υπάρχουν τόσα πολλά συντρίμμια, βλέπεις αυτοκίνητα να επιπλέουν, οπότε πρέπει να περιμένουμε να υποχωρήσει η πλημμύρα».

Η επαρχία Cebu βρισκόταν σε πορεία ανάκαμψης από τον σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή στις 30 Σεπτεμβρίου, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 79 ανθρώπων και άφησε χιλιάδες άστεγους, καθώς τα σπίτια τους κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

φιλιππίνες-τυφώνας

Αυτοκίνητο κατέληξε στην οροφή άλλου οχήματος εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσε ο τυφώνας.

AP/Jacqueline Hernandez

Στην Ανατολική Samar, μία από τις ανατολικοκεντρικές επαρχίες που χτυπήθηκαν πρώτες από τον τυφώνα νωρίς την Τρίτη, οι ισχυροί άνεμοι ξέσκισαν στέγες και κατέστρεψαν περίπου 300 κυρίως αγροτικές παράγκες στην νησιωτική κοινότητα του Homonhon, που ανήκει στην πόλη Guiuan, αλλά δεν αναφέρθηκαν θάνατοι ή τραυματισμοί, δήλωσε η δήμαρχος Annaliza Gonzales Kwan.

«Δεν υπήρξαν καθόλου πλημμύρες, μόνο ισχυροί άνεμοι», δήλωσε η Kwan στο AP μέσω τηλεφώνου. «Είμαστε εντάξει. Θα το ξεπεράσουμε. Έχουμε περάσει πολλά, και μεγαλύτερα από αυτό».

Τον Νοέμβριο του 2013, ο τυφώνας Haiyan, ένας από τους ισχυρότερους τροπικούς κυκλώνες που έχουν καταγραφεί, έπληξε την ακτή του Guiuan. Στη συνέχεια, σάρωσε τις κεντρικές Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του περισσότερους από 7.300 νεκρούς ή αγνοούμενους, ισοπεδώνοντας ολόκληρα χωριά και σαρώνοντας δεκάδες πλοία.

