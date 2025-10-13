ΗΠΑ: Μήνυμα καταδίκης κατά της Κίνας για τον εμβολισμό φιλιππινέζικου σκάφους - Βίντεο

Το σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής χρησιμοποίησε το κανόνι νερού του και εμβόλισε ένα φιλιππινεζικό πλοίο στη Νότια Σινική Θάλασσα, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025.

Μήνυμα καταδίκης εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Δευτέρα (13/10) κατά της Κίνας, μετά την ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ των Φιλιππίνων, συμμάχου της Ουάσιγκτον, και του Πεκίνου, σχετικά με μια ναυτική αντιπαράθεση κοντά σε αμφισβητούμενα νησιά στη Νότια Σινική Θάλασσα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν την πρόσκρουση και την επίθεση με κανόνια νερού που πραγματοποίησε η Κίνα στις 12 Οκτωβρίου εναντίον σκάφους του Φιλιππινέζικου Γραφείου Αλιείας και Υδάτινων Πόρων κοντά στο νησί Thitu στη Νότια Σινική Θάλασσα», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωση.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των Φιλιππινέζων συμμάχων μας, καθώς αντιμετωπίζουν τις επικίνδυνες ενέργειες της Κίνας που υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα», πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Βίντεο της επίθεσης

Την Κυριακή (12/10) ένα πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής πυροβόλησε με κανόνι νερού κατά φιλιππινέζικου σκάφους προτού το εμβολίσει επικίνδυνα στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Σε σοκαριστικές εικόνες που κατέγραψε το πλήρωμα του φιλιππινέζικου σκάφους, το κινεζικό πλοίο φαίνεται να χρησιμοποιεί το κανόνι νερού και να καταδιώκει το μικρό πλοίο «BRP Datu Pagbuaya» λίγα λεπτά προτού το εμβολίσει κοντά στο νησί Thitu στις 9:15 το πρωί της Κυριακής (12/10).

Οι συναγερμοί ηχούσαν δυνατά, ενώ τα σοκαρισμένα μέλη του πληρώματος κινηματογραφούσαν τη σύγκρουση. Το φιλιππινέζικο σκάφος υπέστη ελαφρές ζημιές, αλλά δεν υπήρξαν τραυματίες, αναφέρει η Daily Mail.

Και οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη για την τελευταία κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή, με τη Μανίλα να κατηγορεί το Πεκίνο για «τακτικές εκφοβισμού».

Το νησί Thitu ανήκει στο σύμπλεγμα των νησιών Σπράτλι, ένα αμφισβητούμενο αρχιπέλαγος που η Κίνα διεκδικεί ως δικό της έδαφος.

Είναι η πιο αμφισβητούμενη περιοχή της Νότιας Σινικής Θάλασσας, μιας κρίσιμης εμπορικής οδού, με το Βιετνάμ, την Ταϊβάν, τη Μαλαισία και το Μπρουνέι να διεκδικούν επίσης τμήματα της.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί πρόσφατα, ιδίως όσον αφορά το Scarborough Shoal και άλλες αμφισβητούμενες περιοχές στη θάλασσα.

Η Κίνα διεκδικεί σχεδόν ολόκληρη τη θάλασσα, παρά την απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης το 2016, που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ και τους δυτικούς συμμάχους και ήταν υπέρ των Φιλιππίνων.

Τον Αύγουστο, ένα κινεζικό πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε με το δικό του πλοίο της ακτοφυλακής, υφιστάμενο σοβαρές ζημιές στο κύτος του, μετά από καταδίωξη ενός φιλιππινέζικου περιπολικού σκάφους στη θάλασσα.

*Με πληροφορίες από Reuters, Daily Mail

