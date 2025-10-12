Σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής εμβόλισε φιλιππινέζικο πλοίο στη Νότια Σινική Θάλασσα - Βίντεο

Ένα πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής πυροβόλησε με κανόνι νερού κατά φιλιππινέζικου σκάφους προτού το εμβολίσει επικίνδυνα στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Σε σοκαριστικές εικόνες που κατέγραψε το πλήρωμα του φιλιππινέζικου σκάφους, το κινεζικό πλοίο φαίνεται να χρησιμοποιεί το κανόνι νερού και να καταδιώκει το μικρό πλοίο «BRP Datu Pagbuaya» λίγα λεπτά προτού το εμβολίσει κοντά στο νησί Thitu στις 9:15 το πρωί της Κυριακής (12/10).

Just a reminder that a China Coast Guard vessel deliberately rammed a Filipino vessel in the territorial waters Thitu Island in the West Philippine Sea early this morning.



Such Chinese attacks and aggression against the Philippines are becoming increasingly frequent



???? pic.twitter.com/M3jaXdTidp — Visegrád 24 (@visegrad24) October 12, 2025

Οι συναγερμοί ηχούσαν δυνατά, ενώ τα σοκαρισμένα μέλη του πληρώματος κινηματογραφούσαν τη σύγκρουση. Το φιλιππινέζικο σκάφος υπέστη ελαφρές ζημιές, αλλά δεν υπήρξαν τραυματίες, αναφέρει η Daily Mail.

Και οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη για την τελευταία κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή, με τη Μανίλα να κατηγορεί το Πεκίνο για «τακτικές εκφοβισμού».

Η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων δήλωσε ότι το πλοίο τους ήταν αγκυροβολημένο κοντά στο νησί για να προστατεύσει τους ντόπιους ψαράδες όταν το κινεζικό πλοίο πλησίασε και «πυροβόλησε με το κανόνι νερού».

«Μόλις τρία λεπτά αργότερα... το ίδιο κινεζικό σκάφος εμβόλισε σκόπιμα την πρύμνη» του φιλιππινέζικου σκάφους, «προκαλώντας μικρές δομικές ζημιές, αλλά χωρίς τραυματισμούς στο πλήρωμα», ανέφερε μια δήλωση.

«Παρά αυτές τις τακτικές εκφοβισμού και τις επιθετικές ενέργειες... δεν θα φοβηθούμε ούτε θα απομακρυνθούμε».

«Η παρενόχληση που αντιμετωπίσαμε σήμερα ενισχύει μόνο την αποφασιστικότητά μας», δήλωσε ο διοικητής της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων, ναύαρχος Ρόνι Γκιλ Γκάβαν.

Ωστόσο, η Κίνα αντέδρασε, κατηγορώντας το πλοίο με φιλιππινέζικο πλήρωμα ότι ευθύνεται για τη σύγκρουση.

Ο Λιου Ντετζούν, εκπρόσωπος της κινεζικής ακτοφυλακής, δήλωσε ότι το φιλιππινέζικο πλοίο «αγνόησε τις επανειλημμένες αυστηρές προειδοποιήσεις από την κινεζική πλευρά και πλησίασε επικίνδυνα» το άλλο πλοίο.

Το νησί Thitu ανήκει στο σύμπλεγμα των νησιών Σπράτλι, ένα αμφισβητούμενο αρχιπέλαγος που η Κίνα διεκδικεί ως δικό της έδαφος.

Είναι η πιο αμφισβητούμενη περιοχή της Νότιας Σινικής Θάλασσας, μιας κρίσιμης εμπορικής οδού, με το Βιετνάμ, την Ταϊβάν, τη Μαλαισία και το Μπρουνέι να διεκδικούν επίσης τμήματα της.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί πρόσφατα, ιδίως όσον αφορά το Scarborough Shoal και άλλες αμφισβητούμενες περιοχές στη θάλασσα.

Η Κίνα διεκδικεί σχεδόν ολόκληρη τη θάλασσα, παρά την απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης το 2016, που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ και τους δυτικούς συμμάχους και ήταν υπέρ των Φιλιππίνων.

Τον Αύγουστο, ένα κινεζικό πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε με το δικό του πλοίο της ακτοφυλακής, υφιστάμενο σοβαρές ζημιές στο κύτος του, μετά από καταδίωξη ενός φιλιππινέζικου περιπολικού σκάφους στη θάλασσα.

China’s Navy ship, China Coastguard vessel collide while chasing after Philippines’ BRP Suluan near Bajo de Masinloc in Zambales pic.twitter.com/heWNkGMOsj — Joseph Morong ?? (@Joseph_Morong) August 11, 2025

*Με πληροφορίες από Daily Mail

