Ελευσίνα: Τριτοκοσμικές εικόνες δίπλα στην Εθνική Οδό: Ολόκληρη χωματερή με χιλιάδες ληγμένες μάσκες

Απίστευτο κι όμως… ελληνικό. Ακριβώς δίπλα από το οδόστρωμα της εθνικής οδούς Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας στην περιοχή της Νέας Περάμου, κάποιο ή κάποια φορτηγά έχουν εναποθέσει… χιλιάδες αχρησιμοποίητες -και ληγμένες – ιατρικές μάσκες!

Οι εικόνες που δημοσιεύει το Newsbomb είναι πραγματικά… εξοργιστικές. Χιλιάδες μάσκες, στο κουτί τους -μαζί και οι παλέτες για τη μαζική μεταφορά τους- οι οποίες πλέον δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν γιατί έχουν λήξει από την… covid εποχή -το 2022- είναι παρατημένες δημιουργώντας μια άτυπη χωματερή, εκεί όπου βρίσκεται μια κατάφυτη έκταση, διπλά από τον εθνικό δρόμο.

Δείτε τις εικόνες:

Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είναι προφανείς, καθώς και το τι θα συμβεί στο σημείο εφόσον ξεσπάσει κάποια εστία πυρκαγιάς.

Το εξοργιστικό είναι ότι αυτή η θλιβερή εικόνα είναι αποτέλεσμα προφανώς της ασυνείδητης πρακτικής κάποιου νοσοκομείου ή οργανισμού -ή και απλά του υπεύθυνου για τις μεταφορές- καθώς κάποιος από αυτούς προτίμησε να ξεφορτωθεί όπου να' ναι το ληγμένο ιατρικό υλικό, αντί να οδηγήσει ίσως λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά ή να ακολουθήσει τα σαφή και απλά πρωτόκολλα που προβλέπουν συγκεκριμένες ενέργειες…

Αναμένεται η αντίδραση του Δήμου προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος, ενώ οι υπεύθυνοι για αυτό θα έπρεπε να τιμωρηθούν παραδειγματικά…