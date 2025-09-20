Ελευσίνα: Τριτοκοσμικές εικόνες δίπλα στην Εθνική Οδό: Ολόκληρη χωματερή με χιλιάδες ληγμένες μάσκες

Ελευσίνα: Τριτοκοσμικές εικόνες δίπλα στην Εθνική Οδό: Ολόκληρη χωματερή με χιλιάδες ληγμένες μάσκες
Απίστευτο κι όμως… ελληνικό. Ακριβώς δίπλα από το οδόστρωμα της εθνικής οδούς Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας στην περιοχή της Νέας Περάμου, κάποιο ή κάποια φορτηγά έχουν εναποθέσει… χιλιάδες αχρησιμοποίητες -και ληγμένες – ιατρικές μάσκες!

Οι εικόνες που δημοσιεύει το Newsbomb είναι πραγματικά… εξοργιστικές. Χιλιάδες μάσκες, στο κουτί τους -μαζί και οι παλέτες για τη μαζική μεταφορά τους- οι οποίες πλέον δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν γιατί έχουν λήξει από την… covid εποχή -το 2022- είναι παρατημένες δημιουργώντας μια άτυπη χωματερή, εκεί όπου βρίσκεται μια κατάφυτη έκταση, διπλά από τον εθνικό δρόμο.

Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είναι προφανείς, καθώς και το τι θα συμβεί στο σημείο εφόσον ξεσπάσει κάποια εστία πυρκαγιάς.

Το εξοργιστικό είναι ότι αυτή η θλιβερή εικόνα είναι αποτέλεσμα προφανώς της ασυνείδητης πρακτικής κάποιου νοσοκομείου ή οργανισμού -ή και απλά του υπεύθυνου για τις μεταφορές- καθώς κάποιος από αυτούς προτίμησε να ξεφορτωθεί όπου να' ναι το ληγμένο ιατρικό υλικό, αντί να οδηγήσει ίσως λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά ή να ακολουθήσει τα σαφή και απλά πρωτόκολλα που προβλέπουν συγκεκριμένες ενέργειες…

Αναμένεται η αντίδραση του Δήμου προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος, ενώ οι υπεύθυνοι για αυτό θα έπρεπε να τιμωρηθούν παραδειγματικά…

