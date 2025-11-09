Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ Γουόνγκ - Βίντεο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες, καθώς ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ έπληξε τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, προκαλώντας τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε μεγάλα τμήματα της περιοχής Μπίκολ, πριν πλήξει τη βόρεια Λουσόν, όπως αναμένεται.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν ευαίσθητες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα, όπου, ο υπερτυφώνας αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Κυριακής, με τους αξιωματούχους να παροτρύνουν τους κατοίκους να υπακούσουν τις εντολές εκκένωσης.

HAPPENING NOW: Strong Winds Shake Camaligan’s Hanging Bridge.



Strong gusts from Typhoon Fung-wong (#UwanPH) caused a famous hanging bridge in Camaligan, Camarines Sur, Philippines, to sway dangerously.



Source: Richard Cecilio, DWIZ 95.1 South Luzon pic.twitter.com/z63SdyWuOd — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 185 χιλιομέτρων /ώρα, με ριπές άνω των 230 χιλιομέτρων / ώρα πλήττουν ήδη αρκετά τμήματα της Λουσόν με σφοδρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

UWAN IS COMING. Strong waves smash into the coastline of Dinapigue, Isabela on Sunday (Nov. 9, 2025), as Super Typhoon #UwanPH (Fung-wong) approaches the landmass of Luzon.



The powerful cyclone is expected to make landfall in Aurora province tonight or early Monday (Nov. 10)… pic.twitter.com/AIjQiwgKPf — Philippine News Agency (@pnagovph) November 9, 2025

Περισσότερες περιοχές σε όλη τη Λουσόν, την πιο πολυπληθή νήσο των Φιλιππίνων έχουν τεθεί στο υψηλότερο και το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, ενώ η μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, Μανίλα, παραμένει στο επίπεδο 3.

Current situation in Polangui, Albay, Philippines followingTyphoon Fung-wong (UwanPH) pic.twitter.com/NgyujFEe5t — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ, με διάμετρο που καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια των Φιλιππίνων, έχει γίνει υπερτυφώνας και κινείται προς τα δυτικά με σταθερούς ανέμους 185 χλμ./ώρα και ριπές που φτάνουν τα 230 χλμ./ώρα. Αναμενόταν να πλήξει την ξηρά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα κύματα άρχισαν να μεγαλώνουν γύρω στις 07:00 τοπική ώρα (01:00 ώρα Ελλάδας), και «όταν χτυπούσαν τον κυματοθραύστη, έμοιαζε σαν να τρεμόπαιζε η γη», δήλωσε ο 33χρονος Έντσον Κασαρίνο από το νησί Καταντουάνες, στα βορειοανατολικά. «Η βροχή είναι δυνατή και ακούω τον άνεμο να φυσάει», πρόσθεσε.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι το μικρό νησί κινδυνεύει να δεχθεί άμεσο χτύπημα από τον Φουνγκ-γουόνγκ.

Χθες, κάτοικοι δέσανε σπίτια στο έδαφος με σχοινιά, ελπίζοντας να τα προστατεύσουν από τους ισχυρούς ανέμους.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ αναμένεται να φέρει βροχοπτώσεις 200 χιλιοστών ή και περισσότερες, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, όχι μόνο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός μετεωρολόγος Μπενίσον Εσταρέχα. Εκτίμησε επίσης ότι είναι πιθανό οι μεγαλύτερες λεκάνες των περιοχών που θα πλήξει ο τυφώνας να πλημμυρίσουν.

Residents of Pandan, Catanduanes, are grappling with the devastation caused by Super Typhoon Uwan (Fung-wong) after it wreaked havoc in the province on Sunday, November 9, 2025. Photos by Nesbenig de Quiros | via Reinnard Balonzo/Rappler#UwanPH UPDATES: https://t.co/KWA9EmyTaP pic.twitter.com/UoZ0aGoCuj — Rappler (@rapplerdotcom) November 9, 2025

Ο υπερτυφώνας φτάνει στο αρχιπέλαγος της Νοτιοανατολικής Ασίας λίγες μόνο ημέρες μετά τον Καλμάγκι, που είχε αφήσει πίσω του τουλάχιστον 204 νεκρούς και 109 αγνοούμενους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.

Ο Καλμάγκι ήταν ο πιο θανατηφόρος τυφώνας της χρονιάς, σύμφωνα με την ειδικευμένη βάση δεδομένων EM-DAT. Η επαρχία Τσεμπού, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, θρηνεί περίπου το 70% των θυμάτων. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ανεστάλησαν λόγω της επικείμενης άφιξης του Φουνγκ-γουόνγκ.

Κάθε χρόνο, περίπου είκοσι καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή προσεγγίζουν τις Φιλιππίνες, με τις φτωχότερες περιοχές να υφίστανται συνήθως τα μεγαλύτερα πλήγματα. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα όλο και πιο συχνά, έντονα και καταστροφικά.

