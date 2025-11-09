Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ Γουόνγκ - Βίντεο

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν ευαίσθητες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα, όπου, ο υπερτυφώνας αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Κυριακής

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Mέλη της PCG καθαρίζουν δρόμους μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας Fung-Wong
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες, καθώς ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ έπληξε τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, προκαλώντας τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε μεγάλα τμήματα της περιοχής Μπίκολ, πριν πλήξει τη βόρεια Λουσόν, όπως αναμένεται.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν ευαίσθητες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα, όπου, ο υπερτυφώνας αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Κυριακής, με τους αξιωματούχους να παροτρύνουν τους κατοίκους να υπακούσουν τις εντολές εκκένωσης.

Άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 185 χιλιομέτρων /ώρα, με ριπές άνω των 230 χιλιομέτρων / ώρα πλήττουν ήδη αρκετά τμήματα της Λουσόν με σφοδρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Περισσότερες περιοχές σε όλη τη Λουσόν, την πιο πολυπληθή νήσο των Φιλιππίνων έχουν τεθεί στο υψηλότερο και το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, ενώ η μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, Μανίλα, παραμένει στο επίπεδο 3.

Ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ, με διάμετρο που καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια των Φιλιππίνων, έχει γίνει υπερτυφώνας και κινείται προς τα δυτικά με σταθερούς ανέμους 185 χλμ./ώρα και ριπές που φτάνουν τα 230 χλμ./ώρα. Αναμενόταν να πλήξει την ξηρά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα κύματα άρχισαν να μεγαλώνουν γύρω στις 07:00 τοπική ώρα (01:00 ώρα Ελλάδας), και «όταν χτυπούσαν τον κυματοθραύστη, έμοιαζε σαν να τρεμόπαιζε η γη», δήλωσε ο 33χρονος Έντσον Κασαρίνο από το νησί Καταντουάνες, στα βορειοανατολικά. «Η βροχή είναι δυνατή και ακούω τον άνεμο να φυσάει», πρόσθεσε.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι το μικρό νησί κινδυνεύει να δεχθεί άμεσο χτύπημα από τον Φουνγκ-γουόνγκ.

Χθες, κάτοικοι δέσανε σπίτια στο έδαφος με σχοινιά, ελπίζοντας να τα προστατεύσουν από τους ισχυρούς ανέμους.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ αναμένεται να φέρει βροχοπτώσεις 200 χιλιοστών ή και περισσότερες, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, όχι μόνο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός μετεωρολόγος Μπενίσον Εσταρέχα. Εκτίμησε επίσης ότι είναι πιθανό οι μεγαλύτερες λεκάνες των περιοχών που θα πλήξει ο τυφώνας να πλημμυρίσουν.

Ο υπερτυφώνας φτάνει στο αρχιπέλαγος της Νοτιοανατολικής Ασίας λίγες μόνο ημέρες μετά τον Καλμάγκι, που είχε αφήσει πίσω του τουλάχιστον 204 νεκρούς και 109 αγνοούμενους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.

Ο Καλμάγκι ήταν ο πιο θανατηφόρος τυφώνας της χρονιάς, σύμφωνα με την ειδικευμένη βάση δεδομένων EM-DAT. Η επαρχία Τσεμπού, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, θρηνεί περίπου το 70% των θυμάτων. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ανεστάλησαν λόγω της επικείμενης άφιξης του Φουνγκ-γουόνγκ.

Κάθε χρόνο, περίπου είκοσι καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή προσεγγίζουν τις Φιλιππίνες, με τις φτωχότερες περιοχές να υφίστανται συνήθως τα μεγαλύτερα πλήγματα. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα όλο και πιο συχνά, έντονα και καταστροφικά.

