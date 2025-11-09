Φιλιππίνες: Υπερτυφώνας απειλεί το νησί - Οι κάτοικοι δένουν με σχοινιά τα σπίτια τους - Βίντεο

Σε αυτή τη φωτογραφία που παρέχεται από την Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων, οι διασώστες εκκενώνουν ανθρώπους σε ασφαλέστερα σημεία στην επαρχία Κεζόν, στις ανατολικές Φιλιππίνες, καθώς ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ εισέρχεται στη χώρα την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025.

Μόλις λίγες ημέρες μετά την καταστροφική διέλευση του τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους οι πιο πρόσφατες αναφορές κάνουν λόγο για 224 θύματα και ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά η χώρα αντιμετωπίζει ήδη μια νέα μεγάλη καταιγίδα, η οποία έχει εξελιχθεί σε υπερτυφώνα.

Ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ, με διάμετρο που καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια των Φιλιππίνων, έχει γίνει υπερτυφώνας και κινείται προς τα δυτικά με σταθερούς ανέμους 185 χλμ./ώρα και ριπές που φτάνουν τα 230 χλμ./ώρα. Αναμενόταν να πλήξει την ξηρά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

We at least needs your prayers. As of this morning, sobrang lakas ng hangin at ulan.

#UwanPH pic.twitter.com/My794AXQdi — lucas délaroche (@lucasdiminahal) November 8, 2025

Τα κύματα άρχισαν να μεγαλώνουν γύρω στις 07:00 τοπική ώρα (01:00 ώρα Ελλάδας), και «όταν χτυπούσαν τον κυματοθραύστη, έμοιαζε σαν να τρεμόπαιζε η γη», δήλωσε ο 33χρονος Έντσον Κασαρίνο από το νησί Καταντουάνες, στα βορειοανατολικά. «Η βροχή είναι δυνατή και ακούω τον άνεμο να φυσάει», πρόσθεσε.

HAPPENING NOW: Strong Winds Shake Camaligan’s Hanging Bridge.



Strong gusts from Typhoon Fung-wong (#UwanPH) caused a famous hanging bridge in Camaligan, Camarines Sur, Philippines, to sway dangerously.



Source: Richard Cecilio, DWIZ 95.1 South Luzon pic.twitter.com/z63SdyWuOd — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι το μικρό νησί κινδυνεύει να δεχθεί άμεσο χτύπημα από τον Φουνγκ-γουόνγκ.

Χθες, κάτοικοι δέσανε σπίτια στο έδαφος με σχοινιά, ελπίζοντας να τα προστατεύσουν από τους ισχυρούς ανέμους.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ αναμένεται να φέρει βροχοπτώσεις 200 χιλιοστών ή και περισσότερες, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, όχι μόνο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός μετεωρολόγος Μπενίσον Εσταρέχα. Εκτίμησε επίσης ότι είναι πιθανό οι μεγαλύτερες λεκάνες των περιοχών που θα πλήξει ο τυφώνας να πλημμυρίσουν.

Ο υπερτυφώνας φτάνει στο αρχιπέλαγος της Νοτιοανατολικής Ασίας λίγες μόνο ημέρες μετά τον Καλμάγκι, που είχε αφήσει πίσω του τουλάχιστον 204 νεκρούς και 109 αγνοούμενους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.

Ο Καλμάγκι ήταν ο πιο θανατηφόρος τυφώνας της χρονιάς, σύμφωνα με την ειδικευμένη βάση δεδομένων EM-DAT. Η επαρχία Τσεμπού, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, θρηνεί περίπου το 70% των θυμάτων. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ανεστάλησαν λόγω της επικείμενης άφιξης του Φουνγκ-γουόνγκ.

Huge weight behind some of these waves smashing into the waterfront in Baler, these will continue to get bigger and heavier as the day progresses and #typhoon #UwanPH Fung-wong gets closer - @icyclone getting a front row view down there pic.twitter.com/IHNJLHDPdj — James Reynolds (@EarthUncutTV) November 9, 2025

Κάθε χρόνο, περίπου είκοσι καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή προσεγγίζουν τις Φιλιππίνες, με τις φτωχότερες περιοχές να υφίστανται συνήθως τα μεγαλύτερα πλήγματα. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα όλο και πιο συχνά, έντονα και καταστροφικά.