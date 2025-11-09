Φιλιππίνες: Ο «Υπερτυφώνας» Φου Γουόνγκ απειλεί την χώρα που ήδη θρηνεί δεκάδες νεκρούς
Ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ, η διάμετρος του οποίου καλύπτει σχεδόν όλη την επικράτεια, κινείται προς δυσμάς με σταθερούς ανέμους 185 χιλιομέτρων ανά ώρα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η καταιγίδα Φουνγκ-γουόνγκ μετατράπηκε σήμερα σε «υπερτυφώνα» καθώς πλησιάζει ολοένα πιο απειλητικά στις Φιλιππίνες, που ήδη θρήνησαν δεκάδες νεκρούς εξαιτίας του καταστροφικού περάσματος του τυφώνα Καλμάγκι, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία στη Μανίλα.
Ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ, η διάμετρος του οποίου καλύπτει σχεδόν όλη την επικράτεια, κινείται προς δυσμάς με σταθερούς ανέμους 185 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές που φθάνουν ακόμη και τα 230 χ.α.ώ. κι αναμενόταν να φθάσει πάνω από το έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:58 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ανακαίνισεις:Πώς θα κερδίσετε έως 3.200 ευρώ τον χρόνο έως το 2031
02:40 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία: Τρεις νεκροί από θαλασσοταραχή στην Τενερίφη
01:45 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα θέρμανσης 2025: Από την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις
23:20 ∙ LIFESTYLE
Η Κόρτνεϊ Κοξ σκηνοθετεί το θρίλερ «Evil Genius»
23:11 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Επιδρομές σε όλη τη Συρία κατά του Ισλαμικού Κράτους
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
06:55 ∙ LIFESTYLE
Ο Πάνος Δημάκης στο Newsbomb.gr: Το «Chase μου άλλαξε τη ζωή»
08:07 ∙ WHAT THE FACT
Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις
13:38 ∙ WHAT THE FACT