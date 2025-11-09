Φιλιππίνες: Ο «Υπερτυφώνας» Φου Γουόνγκ απειλεί την χώρα που ήδη θρηνεί δεκάδες νεκρούς

Συντρίμμια στους τοίχους καθώς οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους που έχουν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες στο Μπακαγιάν, στην επαρχία Σεμπού, στις κεντρικές Φιλιππίνες, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Καλμαέγκι στην επαρχία και τις απώλειες ζωών.

Η καταιγίδα Φουνγκ-γουόνγκ μετατράπηκε σήμερα σε «υπερτυφώνα» καθώς πλησιάζει ολοένα πιο απειλητικά στις Φιλιππίνες, που ήδη θρήνησαν δεκάδες νεκρούς εξαιτίας του καταστροφικού περάσματος του τυφώνα Καλμάγκι, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία στη Μανίλα.

? #UwanPH Update: As of 5:00am, Uwan (Fung-Wong) has intensified into a super typhoon as it approaches Eastern Philippines. In Tinambac, Camarines Sur, where signal no. 5 has been raised, heavy rains & strong winds started at 1:00am.



? Video from: Sandra Saavedra pic.twitter.com/ZtJS4kpCvS — Plan International Pilipinas (@planphilippines) November 9, 2025

Ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ, η διάμετρος του οποίου καλύπτει σχεδόν όλη την επικράτεια, κινείται προς δυσμάς με σταθερούς ανέμους 185 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές που φθάνουν ακόμη και τα 230 χ.α.ώ. κι αναμενόταν να φθάσει πάνω από το έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

