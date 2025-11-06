Θρήνος στις Φιλιππίνες: Τους 140 έφτασαν οι νεκροί του τυφώνα Καλμαέγκι

Χωρίς τέλος η τραγωδία στις Φιλιππίνες

Newsbomb

Θρήνος στις Φιλιππίνες: Τους 140 έφτασαν οι νεκροί του τυφώνα Καλμαέγκι
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο απολογισμός των θυμάτων του τυφώνα Καλμαέγκι στις Φιλιππίνες έφθασε το πρωί της Πέμπτης (6/11) τους 140 νεκρούς.

Παράλληλα, 127 πολίτες ακόμη αγνοούνται, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο με αφορμή το σαρωτικό πλήγμα του ακραίου καιρικού φαινομένου, που προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες.

Από την πλευρά της, η εθνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας έχει επιβεβαιώσει 114 θανάτους, στους οποίους προστίθενται άλλοι 28 που καταγράφτηκαν από τις αρχές στην επαρχία Τσεμπού, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο τυφώνας Καλμαέγκι – γνωστός τοπικά ως Τίνο – σάρωσε τις κεντρικές Φιλιππίνες προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, σημαντικές καταστροφές σε υποδομές και μεγάλο αριθμό θυμάτων. Το ισχυρό καιρικό σύστημα σχηματίστηκε στα ανοικτά του Ειρηνικού και έφτασε στη χώρα με ανέμους που άγγιξαν τα 150 χλμ./ώρα, ενώ οι ριπές ξεπέρασαν τα 180 χλμ./ώρα.

Οι περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο, με κυριότερη την επαρχία Σεμπού, αντιμετώπισαν σφοδρές βροχοπτώσεις που οδήγησαν σε πλημμυρισμένους δρόμους, καταρρεύσεις κατοικιών και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε μαζικές εκκενώσεις για να περιορίσουν τις απώλειες.

Οι αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση «εξαιρετικά κρίσιμη», καθώς πολλά χωριά παραμένουν αποκλεισμένα λόγω κατολισθήσεων και ζημιών στο οδικό δίκτυο.

Η επέλαση του τυφώνα προκάλεσε χάος και στις μεταφορές, με εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων και θαλάσσιων δρομολογίων, ενώ οι σωστικές δυνάμεις επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες για τον απεγκλωβισμό κατοίκων.

Μετά τη διέλευσή του από τις Φιλιππίνες, ο Καλμαέγκι συνεχίζει την πορεία του προς το Βιετνάμ, όπου οι αρχές έχουν ήδη τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, πλημμύρες και πιθανά φαινόμενα υπερχείλισης ποταμών.

Ο τυφώνας Καλμαέγκι καταγράφεται πλέον ως ένας από τους πιο καταστροφικούς της χρονιάς για την περιοχή, αφήνοντας πίσω του μια χώρα που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της εν μέσω εκτεταμένων ζημιών και ανθρώπινης τραγωδίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 6 Νοεμβρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κινητήρας αποκολλήθηκε λίγο πριν από την απογείωση του αεροσκάφους

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος και εικόνες Αποκάλυψης στις Φιλιππίνες: Τους 140 έφτασαν οι νεκροί του τυφώνα Καλμαέγκι

03:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματη έκδοση ΑΦΜ σε 43.000 ανήλικα τέκνα

03:30ΕΛΛΑΔΑ

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων η Θεσσαλονίκη – Πότε θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Αριστοτέλους

03:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

47η ημέρα Καριέρας:Το Σάββατο, τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

02:16ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: Σχέδιο για άμεση μείωση των αεροπορικών πτήσεων

01:52ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Στήριξη στο Ψήφισμα των ΗΠΑ για τη Γάζα από το Συμβούλιο Ασφαλείας

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Τσαντ: Μακελειό για ένα πηγάδι – Τουλάχιστον 33 νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων

01:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανάσα» στη Wall Street μετά τις πιέσεις της Τρίτης

00:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Βίντεο-ντοκουμέντο – Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ

00:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Η υπενθύμιση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «This is Panathinaikos»!

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ματσάρα και 3-3 με αυτογκόλ Τζόλη στο Μπριζ – Μπαρτσελόνα

00:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ο Μουζέτι ελπίζει για τα ATP Finals! – Όλα όσα έγιναν την 5η ημέρα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μέλαμπες Ρεθύμνου: Η ιστορία, οι αγώνες και η πολιτιστική κληρονομιά ενός ορεινού χωριού

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Και δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή αναζητά η αστυνομία

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας – Ο ΠΑΟ θα επιστρέψει το υπόσχομαι»

23:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναβαθμίζονται όλα τα σχολεία του δήμου Παρανεστίου - €700.000 ο προϋπολογισμός

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Έκλεψαν την τέφρα θρύλου ταινιών Κουνγκ Φου - Ζήτησαν λύτρα για να την επιστρέψουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

00:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Βίντεο-ντοκουμέντο – Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο πατέρας που άφησε τη δίχρονη κόρη του να πεθάνει από τη ζέστη στο αυτοκίνητο επειδή έπαιζε βιντεοπαιχνίδια

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισίας: Έκανε παράνομα αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανή - Εκσφενδονίστηκε ο οδηγός

03:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματη έκδοση ΑΦΜ σε 43.000 ανήλικα τέκνα

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κινητήρας αποκολλήθηκε λίγο πριν από την απογείωση του αεροσκάφους

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Και δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή αναζητά η αστυνομία

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σακελλαροπούλου «εκ βαθέων»: Δέχθηκα επιθέσεις για τα μαλλιά, το ντύσιμο, ακόμα και για τη γάτα μου

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραχάλιος για «ΚΥΜΑ»: Η Καρυστιανού «με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα που θα φέρει την κάθαρση»

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από Σάββατο - Με τι καιρικές συνθήκες θα τρέξουν οι Μαραθωνοδρόμοι

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Omid Sarlak: Ο νέος «μάρτυρας» των αντιφρονούντων στο Ιράν - Βρέθηκε «γαζωμένος» από σφαίρες και οι αρχές μιλούν για «αυτοκτονία»

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μποναμάς» με 4 μέτρα: Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο

23:01LIFESTYLE

Μουτίδου για Γκλέτσο: «Όταν κάποιος τσαμπουκαλέβεται, φοβάται»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι γυναίκες παίρνουν τον λόγο στα Βορίζια: Ζητούν εκδίκηση για τον Καργάκη - Έκκληση «για να ζήσουν τα παιδιά μας», από τη Φραγκιαδάκη

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ χαιρέτησαν μαθητές στην Ηρώδου Αττικού

21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για βιβλίο Τσίπρα: Είναι ιστορικό αποτύπωμα ή μυθιστόρημα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ