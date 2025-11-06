Θρήνος στις Φιλιππίνες: Τους 140 έφτασαν οι νεκροί του τυφώνα Καλμαέγκι

Ο απολογισμός των θυμάτων του τυφώνα Καλμαέγκι στις Φιλιππίνες έφθασε το πρωί της Πέμπτης (6/11) τους 140 νεκρούς.

Παράλληλα, 127 πολίτες ακόμη αγνοούνται, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο με αφορμή το σαρωτικό πλήγμα του ακραίου καιρικού φαινομένου, που προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες.

Από την πλευρά της, η εθνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας έχει επιβεβαιώσει 114 θανάτους, στους οποίους προστίθενται άλλοι 28 που καταγράφτηκαν από τις αρχές στην επαρχία Τσεμπού, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο τυφώνας Καλμαέγκι – γνωστός τοπικά ως Τίνο – σάρωσε τις κεντρικές Φιλιππίνες προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, σημαντικές καταστροφές σε υποδομές και μεγάλο αριθμό θυμάτων. Το ισχυρό καιρικό σύστημα σχηματίστηκε στα ανοικτά του Ειρηνικού και έφτασε στη χώρα με ανέμους που άγγιξαν τα 150 χλμ./ώρα, ενώ οι ριπές ξεπέρασαν τα 180 χλμ./ώρα.

Οι περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο, με κυριότερη την επαρχία Σεμπού, αντιμετώπισαν σφοδρές βροχοπτώσεις που οδήγησαν σε πλημμυρισμένους δρόμους, καταρρεύσεις κατοικιών και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε μαζικές εκκενώσεις για να περιορίσουν τις απώλειες.

Οι αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση «εξαιρετικά κρίσιμη», καθώς πολλά χωριά παραμένουν αποκλεισμένα λόγω κατολισθήσεων και ζημιών στο οδικό δίκτυο.

Η επέλαση του τυφώνα προκάλεσε χάος και στις μεταφορές, με εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων και θαλάσσιων δρομολογίων, ενώ οι σωστικές δυνάμεις επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες για τον απεγκλωβισμό κατοίκων.

Μετά τη διέλευσή του από τις Φιλιππίνες, ο Καλμαέγκι συνεχίζει την πορεία του προς το Βιετνάμ, όπου οι αρχές έχουν ήδη τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, πλημμύρες και πιθανά φαινόμενα υπερχείλισης ποταμών.

Ο τυφώνας Καλμαέγκι καταγράφεται πλέον ως ένας από τους πιο καταστροφικούς της χρονιάς για την περιοχή, αφήνοντας πίσω του μια χώρα που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της εν μέσω εκτεταμένων ζημιών και ανθρώπινης τραγωδίας.