«Τέλος χρόνου» για το επίδομα παιδιού - Πότε κλείνει η πλατφόρμα των αιτήσεων

Τι να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

«Τέλος χρόνου» για το επίδομα παιδιού - Πότε κλείνει η πλατφόρμα των αιτήσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σήμερα το απόγευμα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00, κλείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού για τους δικαιούχους του 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, μετά την ημερομηνία (και την ακριβή ώρα) δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, πρέπει να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση της αίτησής τους και να υποβάλουν οριστικά την αίτηση ή να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Επίδομα Παιδιού Α21: Πώς υπολογίζεται

Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι εξαρτάται από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025, καθώς και από το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο), καθώς και η επαρκής παρακολούθηση.

Στην αίτηση Α21 πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν:

  • τα στοιχεία της σχολικής μονάδας,
  • η τάξη φοίτησης,
  • ο αριθμός μητρώου μαθητή.

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αιτών θα πρέπει να επισυνάψει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φοίτηση.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αιτήσεις που αποθηκεύονται προσωρινά θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη από τον ΟΠΕΚΑ.

