Ξεχωριστή παρέλαση στη Σίκινο: Στο πλευρό των 14 μαθητών του νησιού, συνομήλικοι από το Ελληνικό

Στη Σίκινο οι μαθητές νηπιαγωγείου – δημοτικού – γυμνασίου και λυκείου ανέρχονται σε 14, αλλά στη φετινή παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου είχαν καλή παρέα, τους συμμαθητές τους από το δεύτερο Γυμνάσιο Ελληνικού.

Ο γυμνασιάρχης από το σχολείο του Ελληνικού Αντώνης Σκλαβούνος και ο δήμαρχος Βασίλης Μαράκης μίλησαν στο ΕΡΤnews για ένα υπέροχο τετραήμερο ανταλλαγής εικόνων, καθώς τα παιδιά είχαν λίγες ημέρες να συνεργαστούν και να γνωριστούν προετοιμάζοντας τη γιορτή και την παρέλαση.

«’Ολο το νησί μια αγκαλιά. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή», είπε ο δήμαρχος του κυκλαδίτικου νησιού, ευχαριστώντας το Δεύτερο Γυμνάσιο Ελληνικού.

28η Οκτωβρίου: Το βλέμμα του Εύζωνα στη στρατιωτική παρέλαση που συγκίνησε

Εύζωνες, αγέρωχοι και συγκεντρωμένοι. Στέκονται προσοχή μπροστά στο πλήθος. Το βλέμμα τους συγκινεί και μας γεμίζει περηφάνια. Εύζωνες σύμβολο του σεβασμού προς όλους εκείνους που πολέμησαν για την ελευθερία.

Κάθε χρόνο η παρουσία των Ευζώνων στη στρατιωτική παρέλαση είναι ένα μήνυμα ενότητας και εθνικής αξιοπρέπειας και αυτός ο Εύζωνας το αποδεικνύει και με το παραπάνω.

Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 Eurokinissi

