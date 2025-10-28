Ξεχωριστή παρέλαση στη Σίκινο: Στο πλευρό των 14 μαθητών του νησιού, συνομήλικοι από το Ελληνικό

Την παρέλαση των 14 μαθητών της Σικίνου στήριξαν με την παρουσία τους συνομήλικοί τους από το Ελληνικό

Newsbomb

Ξεχωριστή παρέλαση στη Σίκινο: Στο πλευρό των 14 μαθητών του νησιού, συνομήλικοι από το Ελληνικό
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Σίκινο οι μαθητές νηπιαγωγείου – δημοτικού – γυμνασίου και λυκείου ανέρχονται σε 14, αλλά στη φετινή παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου είχαν καλή παρέα, τους συμμαθητές τους από το δεύτερο Γυμνάσιο Ελληνικού.

Ο γυμνασιάρχης από το σχολείο του Ελληνικού Αντώνης Σκλαβούνος και ο δήμαρχος Βασίλης Μαράκης μίλησαν στο ΕΡΤnews για ένα υπέροχο τετραήμερο ανταλλαγής εικόνων, καθώς τα παιδιά είχαν λίγες ημέρες να συνεργαστούν και να γνωριστούν προετοιμάζοντας τη γιορτή και την παρέλαση.

«’Ολο το νησί μια αγκαλιά. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή», είπε ο δήμαρχος του κυκλαδίτικου νησιού, ευχαριστώντας το Δεύτερο Γυμνάσιο Ελληνικού.

28η Οκτωβρίου: Το βλέμμα του Εύζωνα στη στρατιωτική παρέλαση που συγκίνησε

Εύζωνες, αγέρωχοι και συγκεντρωμένοι. Στέκονται προσοχή μπροστά στο πλήθος. Το βλέμμα τους συγκινεί και μας γεμίζει περηφάνια. Εύζωνες σύμβολο του σεβασμού προς όλους εκείνους που πολέμησαν για την ελευθερία.

Κάθε χρόνο η παρουσία των Ευζώνων στη στρατιωτική παρέλαση είναι ένα μήνυμα ενότητας και εθνικής αξιοπρέπειας και αυτός ο Εύζωνας το αποδεικνύει και με το παραπάνω.

Στρατιωτική παρέλαση-Εύζωνας-28η Οκτωβρίου

Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Eurokinissi

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:02ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε ο σταθμός μετρό στο Σύνταγμα - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 23χρονος - Ποιος είναι ο βασικός ισχυρισμός

14:54ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου - Με υπερηφάνεια και συγκίνηση η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή γυναίκα σε φλεγόμενο κτήριο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Τρομακτικά πλάνα από το «μάτι» του τυφώνα «Μελίσσα» - Ο ισχυρότερος από το 1851

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία

14:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή - Έχω πάθος, δεν μπορώ να χάσω»

14:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Θεσσαλονίκη: «Στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα»

14:14ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου 1940: Πώς φτάσαμε στο «Όχι» και στην ελληνική εποποιία

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για 28η Οκτωβρίου: Καλούμαστε να μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά το μήνυμα της ενότητας

13:51ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Θέλει το απόλυτο η ΑΕΚ στη Σλοβακία - Το πρόγραμμα και η βαθμολογία

13:51ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το ΌΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο - Το μήνυμα του πιλότου του F16

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχωριστή παρέλαση στη Σίκινο: Στο πλευρό των 14 μαθητών του νησιού, συνομήλικοι από το Ελληνικό

13:28ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Το βλέμμα του Εύζωνα στη στρατιωτική παρέλαση που συγκίνησε

13:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Για το restart Πανιώνιος και Άρης - Ντεμπούτο Ζούρου και Μίλισιτς

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η σοκαριστική στιγμή που ελικόπτερο πέφτει σε λίμνη μπροστά σε έντρομους ψαράδες - Βίντεο

12:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Στη Νέων ο 18χρονος Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ - Ποιος είναι ο Ελληνονιγηριανός

12:57ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα - Παρούσα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δραματικά πλάνα από τη στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης των 6,1 Ρίχτερ - Πάνω από 300 μετασεισμοί, δεκάδες οι τραυματίες - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:39ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή γυναίκα σε φλεγόμενο κτήριο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης

14:14ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου 1940: Πώς φτάσαμε στο «Όχι» και στην ελληνική εποποιία

13:51ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το ΌΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο - Το μήνυμα του πιλότου του F16

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Τρομακτικά πλάνα από το «μάτι» του τυφώνα «Μελίσσα» - Ο ισχυρότερος από το 1851

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δραματικά πλάνα από τη στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης των 6,1 Ρίχτερ - Πάνω από 300 μετασεισμοί, δεκάδες οι τραυματίες - Βίντεο

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Eurofighter: Ποια είναι τα μαχητικά αεροσκάφη που παίρνει η Τουρκία και το βασικό μειονέκτημα

12:57ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Είχε περάσει από πάνω της με το αυτοκίνητο» - Συστηματική η κακοποίηση της 40χρονης

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού μετά την 28η Οκτωβρίου - Πότε έρχεται νέα κακοκαιρία

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 23χρονος - Ποιος είναι ο βασικός ισχυρισμός

13:28ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Το βλέμμα του Εύζωνα στη στρατιωτική παρέλαση που συγκίνησε

10:45ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου - Live: Η στρατιωτική παρέλαση από τη Θεσσαλονίκη

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στα Χανιά: Φύλλο και φτερό το αγροτεμάχιο του 22χρονου - Βρέθηκε όπλο με γεμιστήρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ